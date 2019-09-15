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胃藥「善胃得」檢出微量致癌物 醫：還有許多治療選擇

丈夫死了怪照顧不周 婦人拿遺照理論吃傷害官司

2019-09-15 12:16聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市舒姓女子認為台中慈濟醫院護理之家照護丈夫有疏失，導致丈夫死亡，她涉嫌在今年1月間持丈夫遺照前往台中慈濟醫院理論，並在院長室前按鈴，當時院長室的高專朱姓女子協調，舒女持遺照不斷朝朱女逼近，導致朱女退無可退而跌到，隨後還用手抓住高女，不讓高女離開，並造成高女腿部瘀傷，全案依傷害罪起訴後，台中地院判舒女拘役30天，得易科。

判決書指出，舒姓女子因認為台中慈濟醫院護理之家照護丈夫有疏失而死亡，舒女多次持丈夫遺照到台中慈濟醫院抗議，書在今年1月28日下午2時許，再度持遺照前往台中慈濟醫院，並在遺照上書寫「老公托夢找」，並寫上在醫院任職的朱姓、梁姓兩名女子的姓名。

舒女在台中慈濟醫院院長室前抗議，持續按壓院長室門鈴，醫院的高級專員朱姓女子協助調處，未料舒女趁清潔人員進入院長室時，尾隨入內，朱女與保全見狀，要求舒女離開，未料舒女持遺照不斷朝朱女逼近，並嗆聲「我今天就是要來找你，我就是要來找你要錢」等語。

舒女明知持遺照靠近朱女的舉動，有可能導致碰撞或跌到，但舒女仍持續往朱女逼近，導致朱女碰撞到後方的公文櫃後跌倒，舒女見朱女跌倒後，還用手抓住朱女的腳，朱女多次要求舒女放手，舒女置之不理，造成朱女小腿瘀傷等傷勢，朱女事後提出傷害告訴。

台中地院審理時，調閱相關監視器畫面與證人證詞，認定舒女犯行明確，且案件審理期間，都未賠償被害人也無達成調解，全案依傷害罪判拘役30日，可易科罰金3萬元，全案可上訴。

台中市舒姓女子今年1月間持丈夫遺照到台中慈濟醫院抗議，過程中造成醫院的高專朱姓女...
台中市舒姓女子今年1月間持丈夫遺照到台中慈濟醫院抗議，過程中造成醫院的高專朱姓女子受傷，遭台中地院判拘役30天。圖／摘自google map
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慈濟傷害罪保全
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