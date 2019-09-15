親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

罷工完繼續吵優待機票 長榮空服工會將靜坐24小時

雪隧今一早塞車又遇故障車 車陣回堵難消化

帳戶涉擄鴿勒贖 大叔辯「遺失」17年 法官不信判刑

2019-09-15 11:05聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市烏日區廖姓男子的賽鴿在去年10月間遭歹徒抓走，歹徒電話聯絡廖要錢，廖依約匯款7000餘元到歹徒指定的帳戶後，收到飼養的賽鴿，廖向警方報案，警方循線查出何姓男子的帳戶涉案，何到案時辯稱，帳戶已經遺失17年，否認涉案，台中地院審理後，認為何帳戶遺失後，沒有報案或掛失，與常情不符，依幫助恐嚇取財罪，判刑4月，得易科。

判決書指出，去年10月16日上午10時許，身分不詳的歹徒抓取台中市烏日區廖姓男子放飛的賽鴿後，歹徒撥打電話向廖恫嚇，需匯款到指定帳戶，才會將賽鴿2隻放回，廖心生畏懼，只得依從電話中歹徒的指示，依約在同日上午由女兒代為匯款在歹徒指定的帳戶內，匯款的7020元都被歹徒領走，廖事後只收到一隻賽鴿，因此向警方辦案。

台中市烏日警分局獲報後，查出帳戶是何姓男子所有，並通知何到案說明。何辯稱，沒有幫助恐嚇取財犯行，不知道帳戶金融卡是何人使用申請，他沒有申辦，且該帳戶早在2001年已經遺失。

一審合議庭審理後認為，經向銀行調取相關申辦帳戶的資料，發現何的確有申設該帳戶，且何的辯詞前後不一，一下稱沒有申設帳戶，一下又改口稱帳戶在搬家時遺失，且依照常情，一般人帳戶、金融卡遺失後，都會擔心帳戶遭不明人士冒用而權益受損，何搬家時帳戶遺失，歷經17年都沒有向銀行掛失或是向警方報案，認定何的說法是推卸責任之詞，全案依幫助恐嚇取財罪，判刑4月，得易科罰金，可上訴。

台中市何姓男子的金融帳戶涉嫌恐嚇取財案，一審遭台中地院判刑4月。圖／本報資料照
台中市何姓男子的金融帳戶涉嫌恐嚇取財案，一審遭台中地院判刑4月。圖／本報資料照
分享

恐嚇台中市
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

男子和前妻再婚 新歡不知他再婚挨告判無罪

2019-09-15 09:36

家暴男請鎖匠開同居人家門 違反保護令判拘役40天

2019-09-15 11:34

為了5千元當詐騙車手 被法官重判1年8月

2019-09-15 08:09

姊欺孤女 侵吞母留800多萬遺產

2019-09-15 00:43

給甜頭誘投資…博弈網站詐600萬 警破機房逮9人

2019-09-15 00:22

法部：簽賭網站危害大 恐成犯罪溫床

2019-09-15 00:19

網路簽賭無罪 法部修法堵漏洞

2019-09-15 00:11

孤女心累半工半讀 同父異母姊瞞她爽花869萬元遺產

2019-09-14 20:36

監督大港開唱遭「死亡威脅」？ 邱于軒報案告6人

2019-09-14 19:11

酒駕拒檢逃竄警民搏命制伏 男子妨害公務判55日

2019-09-14 16:45

酒後誤事！他酒醉嗆警緩起訴卻又酒駕 緩起訴遭撤判刑

2019-09-14 16:34

槓韓女里長收辱罵信 控告50多人妨害名譽

2019-09-14 16:15

影／門鎖掛草人嚇壞其他房客 房東取下竟被上銬法辦

2019-09-14 15:29

法拍房事喬不攏 他怒噴紅漆「仇」、「恨」挨刑罰

2019-09-14 14:52

狼師誘騙女學生性交遭重判 法官防逃限制出境

2019-09-14 14:15

宜蘭偷機車北上訪友 男子騎近百公里被逮

2019-09-14 14:03

酒駕闖大禍 男子撞倒16車3店面自己也翻車

2019-09-14 13:11

覬覦台電採購標案 他揪人「假投標」卻秒遭抓包

2019-09-14 12:46

假投資博奕真吸金詐財 11人遭騙600多萬元

2019-09-14 12:17

中秋節佯裝買海鮮 男子直接進店搬貨逃逸

2019-09-14 12:16

獨／「射鞋哥」出沒 租屋處女鞋沾黏稠液體

2019-09-14 12:11

無照鴛鴦大膽執針幫病患注藥劑 違法行醫獲緩刑

2019-09-14 11:40

韓國瑜台中連趕21處行程 保大車輛與機車騎士發生車禍

2019-09-14 10:43

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42
看更多

熱門文章

影／門鎖掛草人嚇壞其他房客 房東取下竟被上銬法辦

2019-09-14 15:29

中秋連假重大車禍 台南七股三車連環撞1死2傷

2019-09-14 21:21

三峽排隊人氣店「八條壽司」清晨失火 濃煙竄天

2019-09-15 08:15

孤女心累半工半讀 同父異母姊瞞她爽花869萬元遺產

2019-09-14 20:36

酒駕闖大禍 男子撞倒16車3店面自己也翻車

2019-09-14 13:11

槓韓女里長收辱罵信 控告50多人妨害名譽

2019-09-14 16:15

電擊凌虐發出哀叫聲？ 退休老師救兒子險受騙退休金

2019-09-14 21:01

中秋國道遇爆胎 國軍幫忙換胎又護送被讚「人帥心美」

2019-09-14 16:29

大膽賊偷自助洗衣店零錢 渾然不覺員警就站在他身後

2019-09-14 16:59

弟要換腎姐急配對卻被母拒！真實原因惹哭眾人

2019-09-14 13:01

羅塔島投資糾紛？北市控股公司兩人遭擄 警攻堅救援

2019-09-14 19:21

獨／「射鞋哥」出沒 租屋處女鞋沾黏稠液體

2019-09-14 12:11

一份四季豆才5根？ 網質疑：被外送員偷吃？

2019-09-14 12:58

「國軍暖男」幫忙換胎 貼網三萬人讚爆

2019-09-14 13:49

悲傷中秋夜！彰化兩機車對撞一死一重傷

2019-09-14 16:32

回家了 台南海巡隊尋獲前晚落海男子大體

2019-09-14 12:14

監督大港開唱遭「死亡威脅」？ 邱于軒報案告6人

2019-09-14 19:11

假投資博奕真吸金詐財 11人遭騙600多萬元

2019-09-14 12:17

中秋節佯裝買海鮮 男子直接進店搬貨逃逸

2019-09-14 12:16

狼師誘騙女學生性交遭重判 法官防逃限制出境

2019-09-14 14:15

桃園八德民宅疑似電線走火 傳出1男1女受困4樓陽台

2019-09-14 20:09

影／大熱天街頭好暖 熱心民眾為車禍騎士撐傘擋豔陽

2019-09-14 12:24

專偷刮鬍刀片 竊盜集團神出鬼沒流竄賣場各分店終落網

2019-09-14 22:46

騎士誤闖國道、快速道路 最忌諱2件事

2019-09-14 20:34

韓籍少年自15樓墜樓 父母傷心欲絕

2019-09-14 16:33

影／貨車左切超車刷過去 愛車車頭毀了駕駛逃了

2019-09-15 09:45

姊欺孤女 侵吞母留800多萬遺產

2019-09-15 00:43

台中高分院發新聞稿 合議庭：依卷所得證據判決

2019-09-14 19:25

覬覦台電採購標案 他揪人「假投標」卻秒遭抓包

2019-09-14 12:46

重機騎士昨無辜遭撞死 轄區警指重機死亡率超高

2019-09-14 14:49

10天偷5次 最高1次偷50萬現金 竊嫌終被逮

2019-09-14 19:12

為了5千元當詐騙車手 被法官重判1年8月

2019-09-15 08:09

網路簽賭無罪 法部修法堵漏洞

2019-09-15 00:11

兩男偷娃娃機店…店家遠端監看報警 一落網一逃逸

2019-09-14 12:15

酒駕拒檢逃竄警民搏命制伏 男子妨害公務判55日

2019-09-14 16:45

扒手也想發大財 韓國瑜參拜宮廟發生2竊案

2019-09-14 16:56

三峽「八條壽司」餐廳大火 起火點在廚房

2019-09-15 11:07

法拍房事喬不攏 他怒噴紅漆「仇」、「恨」挨刑罰

2019-09-14 14:52

飛車肇事 1個彈痕揪出一票人

2019-09-15 00:29

台南三車連環撞 1死2傷

2019-09-15 02:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top