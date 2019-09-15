帳戶涉擄鴿勒贖 大叔辯「遺失」17年 法官不信判刑

2019-09-15 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市烏日區廖姓男子的賽鴿在去年10月間遭歹徒抓走，歹徒電話聯絡廖要錢，廖依約匯款7000餘元到歹徒指定的帳戶後，收到飼養的賽鴿，廖向警方報案，警方循線查出何姓男子的帳戶涉案，何到案時辯稱，帳戶已經遺失17年，否認涉案，台中地院審理後，認為何帳戶遺失後，沒有報案或掛失，與常情不符，依幫助恐嚇取財罪，判刑4月，得易科。

判決書指出，去年10月16日上午10時許，身分不詳的歹徒抓取台中市烏日區廖姓男子放飛的賽鴿後，歹徒撥打電話向廖恫嚇，需匯款到指定帳戶，才會將賽鴿2隻放回，廖心生畏懼，只得依從電話中歹徒的指示，依約在同日上午由女兒代為匯款在歹徒指定的帳戶內，匯款的7020元都被歹徒領走，廖事後只收到一隻賽鴿，因此向警方辦案。

台中市烏日警分局獲報後，查出帳戶是何姓男子所有，並通知何到案說明。何辯稱，沒有幫助恐嚇取財犯行，不知道帳戶金融卡是何人使用申請，他沒有申辦，且該帳戶早在2001年已經遺失。