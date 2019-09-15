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今起變天 氣象局：北部、東部雨恐下一整個禮拜

男子和前妻再婚 新歡不知他再婚挨告判無罪

2019-09-15 09:36聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南陳姓男子與妻子離婚後仍同居，陳又和謝姓女子交往，陳的前妻懷孕，兩人奉女之命復合再婚；去年情人節，陳與謝女上摩鐵發生性關係，陳妻怒告謝女涉嫌通姦，一審判謝女2月徒刑，謝女上訴，台南高分院認謝女並不知陳男與前妻復合再婚，依罪證不足撤銷原判，改判無罪，不可再上訴。

判決指出，陳男與前妻2009年5月奉子結婚，2015年5月離婚後，仍同住一起，兩人在去年1月奉女復合再婚，同年3月陳妻產下1女。

謝女則在2016年9月與離婚的陳男認識交往，當時陳曾出示身分證保證沒有配偶。陳在去年2月14日以過情人節為由邀她到汽車賓館，並用手機拍下性愛影片，一直到同年3月陳才要求她不能再去他家，也不能隨便打電話。

謝女直覺事有蹊蹺，一再追問陳，陳才告訴她跟前妻復合再婚，她得知後也馬上跟陳男分手。陳妻發現先生和謝女性愛錄影帶，向謝女提告妨害家庭

謝女審理時表示，和陳拍攝性愛影片時，不知道陳與前妻復合再婚，且陳事後也未告訴她，她完全被蒙在鼓裡。台南地院以妨害家庭罪判處謝女2月徒刑，可易科罰金6萬元。謝女不服提起上訴，台南高分院認謝女並不知陳與前妻復合再婚，罪證不足，改判無罪確定，不可再上訴。民事求償百萬元部分也駁回請求確定。

台南高院合議庭認為，陳妻離婚後與陳仍住在一起，期間雖有傳訊息給謝女，但都未確切告知已與陳復合再婚，陳也證稱忘記到底有沒有跟謝女講妻子再婚一事，撤銷原判決，改判謝女無罪確定，不可再上訴。

台南陳姓男子與妻子離婚後仍同居，陳又和謝姓女子交往，陳的前妻懷孕兩人復合再婚；陳...
台南陳姓男子與妻子離婚後仍同居，陳又和謝姓女子交往，陳的前妻懷孕兩人復合再婚；陳和謝女上摩鐵發生性關係，陳妻怒告謝女涉嫌通姦，台南高分院認謝女並不知陳男與前妻復合再婚，依罪證不足，改判無罪，不可再上訴。圖／本報資料照片
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離婚性愛妨害家庭結婚身分證
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