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為了5千元當詐騙車手 被法官重判1年8月

2019-09-15 08:09聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

新竹縣陳姓男子當詐騙集團車手，集團成員分別假檢、警等公務員，騙取潘姓女子存摺、提...
新竹縣陳姓男子當詐騙集團車手，集團成員分別假檢、警等公務員，騙取潘姓女子存摺、提款卡，陳涉嫌領走潘女21萬元積蓄，台南地院依陳觸犯冒用公務員名義詐欺取財罪，判1年8月徒刑。。圖／本報資料照片
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新竹縣23歲陳姓男子為了5千元，遭到詐騙集團吸收當車手，集團成員分別假檢、警等公務員，以積欠電話費為由騙取潘姓女被害人的存摺、提款卡，陳涉嫌持提款卡到銀行將潘女21萬元積蓄領走交給集團成員，案經法辦、起訴。台南地院依陳觸犯冒用公務員名義詐欺取財罪，判1年8月徒刑，全案可上訴。

陳姓男子於2015年犯下詐欺、偽造文書等案件，遭判刑1年4月，2016年3月縮短刑期假釋並付保護管束，迄同年7月管束期滿未經撤銷假釋，未執行之刑視為已執行完畢。

判決說，陳男透過通訊軟體和暱稱「阿方」、「三高」、「金牌」、「高橋涼介」等姓名不詳男子聯手詐欺，分別假扮電信客服人員、台北市刑事偵查員及檢察官等身分詐財。

詐騙集團成員向受害人潘女佯稱她積欠電話費用、涉及錢，檢警將監管其名下資產，潘女信以為真，將帳戶存摺及提款卡放到指定地點。陳2018年10月8日接獲指示從新竹南下台南接應，並至南市新營區銀行提取21萬8千元。事後將帳戶資料及款項交與詐騙成員，收取5千元酬勞。潘女報警法辦、起訴。

台南地院審理後認陳正值青壯、四肢健壯，不思以正途謀取財物，竟參與詐欺，侵害他人財產安全。5年內再犯詐欺案 ，兩案皆為侵害財產法益、手法相似，對刑罰反應力較為薄弱，依法加重其刑。

詐欺詐騙集團新竹車手偽造文書檢察官
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