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給甜頭誘投資…博弈網站詐600萬 警破機房逮9人

2019-09-15 00:22聯合報 記者林保光／高雄報導

郭姓男子的集團成員常秀出大筆鈔票給投資者看，但其實是假鈔。記者林保光／攝影
郭姓男子的集團成員常秀出大筆鈔票給投資者看，但其實是假鈔。記者林保光／攝影
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郭姓男子涉嫌設立「國彩娛樂城」等博弈網站，趁會員加入賭博，修改贏錢機率後，再引誘賭客投資博弈事業，高雄市警方查出他在雲林的機房，破門圍捕涉案九名男女，初步查出至少十一人受騙，受騙金額達六百多萬元。全案依詐欺、組織犯罪條例及違反銀行法等罪嫌移送法辦。

據了解，這集團在臉書、Line等通訊軟體，以「國彩娛樂城」、「風投投資」網站，散布「保證獲利」、「投資翻倍」訊息，引誘賭客加入會員，在網站上押注賭賽馬、賽車及球賽；並找人聯繫賭客，假藉教賭客「看牌路」贏錢，實際則由集團修改贏錢機率，讓賭客在網路上的虛擬金額愈贏愈多，再邀賭客入股投資博弈事業，以「本金五千元，月收七萬八」為號召吸引投資，但由他們操盤。

許多賭客認為有利可圖，認股後卻被詐走投資金，直到想要收手結清領款，集團便以抽「手續費」、「操作金」等理由，拖延結清帳戶，讓賭客投資金額拿不回來。

一名王姓學生受慫恿認股，但因為在網路博奕中被詐走虛擬帳戶中的金額，集團成員威脅他補足認股金額，否則要「炸掉你家」、「放火燒你家」。王姓學生把存款和向同學借來的十二萬多元匯入後也不夠，還被迫簽四百萬元本票。

高雄市刑警大隊偵一隊查出國彩娛樂城位址，九月十一日分別到屏東、雲林查緝集團成員，在雲林縣斗六市找到機房，破門逮捕郭姓男子（卅一歲）等九名男女，查扣電腦、手機等涉案工具及教戰手冊等文件。

初步查出至少十一名男女受騙，受騙總金額達六百多萬元，將全案移送屏東地檢署查辦。

賭博詐欺高雄市屏東
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