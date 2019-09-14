孤女心累半工半讀 同父異母姊瞞她爽花869萬元遺產

2019-09-14 20:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市女高中的父母接連離世，頓時淪為孤女，高雄少家院將她監護人改為同父異母的長姊黃女。孤女痛失雙親依靠後，半工半讀，「真的很累」，心中哀嘆母親怎沒留錢，好不容易捱到20歲成年，她查閱自己戶頭明細，赫然發現帳戶內原有母親留下的869萬餘元遺產，卻全被姊姊提領一空。高雄地院依侵占罪，判黃女有期徒刑4年；二審因姊妹倆已調解，改判2年，緩刑5年。

被害女子的母親在2015年3月病逝，當時她正值高三；數月後，孤女在監護人姊姊陪同下，到銀行開立帳戶，相關存摺、提款卡、印鑑等均由黃女保管。黃女在辦理開戶過程中，發現妹妹戶頭裡竟有巨額遺產、保險金，於是萌生貪念，陸續大量提領現金，並將650萬元巨款分4筆，匯入自己帳戶，供購買基金、繳納保費用途，甚至還大方借貸夫家婆婆。

期間，黃女原本承諾每月給妹妹1萬元生活費，卻頻頻食言，害無依靠的孤女得自己半工半讀，才能維持基本生活。不曉得自己戶頭有錢的孤女，長時間自力更生，有時只覺得「很累」，曾心想，為何母親沒留錢給她；直到她上大學、2016年9月成年後，想拿回帳戶，卻被姊姊百般推延，起心查帳戶明細，才發現自己戶頭內原有8百多萬，卻在未被告知的情況下，全被姊姊動用。

女大生曾詢問姊姊是否把錢領走，黃女當時否認，直說她母親生前有負債，錢早都花光了，直到她表明有去銀行查明細，姊姊才承認領走款項，並表示要等她畢業後才要歸還，她才憤而提告。

高雄地院審理時，黃女坦承在保管印鑑、提款卡期間，有提領款項，但矢口否認侵占。她辯稱，部分款項是用來支付女大生母親的醫療費用，及祖父母喪葬費用，另部分款項則用來支付女大生學雜、生活開銷及卡費；只是因自己沒有記帳習慣，才會與妹妹的計算數額有落差。

但法官審問黃女為何將百萬元款項分4筆轉匯至自己帳戶，及有無將借款給婆婆一事告知妹妹，黃女均沈默未答。

法院追查發現，女大生母親住院花費根本不超過50萬元，並不如黃女所說；且女大生讀書地點在南部，黃女信用卡消費地點卻多在新北或新竹，包括汽車加油、百貨購物、旅館住宿費等費用，綜合各項事證，認定黃女行為已構成侵占。

一審合議庭認為，黃女與女大生是同父異母姊妹關係，卻見錢眼開，不顧妹妹年幼失親，擅利用妹妹對她的信任，將妹妹母親留下的869萬7060元大筆遺產侵吞為己有，還始終否認犯行；女大生代理人當庭表示，當事人始終願意和解，但黃女連一句道歉，或想恢復姊妹感情的話都沒說。高雄地院依侵占罪，判處黃女有期徒刑4年。