騎士誤闖國道、快速道路 最忌諱2件事

2019-09-14 20:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市文山區信義快速道路口常有行人、普重機騎士誤闖事件發生，警方表示，原因大多是匝道口設計不良、標誌不清，或因交流道與平面道路連結，造成用路人難以察覺所致，民眾若不慎誤闖國道或快速道路應進入靠路肩停車求助，最忌諱因迴避裁罰加速逃竄或逆向騎行。

9月1日下午1名林姓男子騎車載女友出遊，沿深坑往台北市區方向行進，行經木柵路時，因不熟路況，依手機導航指示騎乘卻誤闖信義快速道路，他越走越發不對勁，只好趕緊停在路肩等待救援，最終由警方開車護送離開才脫險。

13日中秋節下午3時許，1名陳姓失智老翁在同一路口徘徊，巡邏員警發現後，為避免陳翁中暑，甚至誤闖快速道路，故將其帶返派出所經進一步查詢、聯繫後，才連絡上陳翁妻子，順利在中秋夜前送陳翁返家團聚。

轄區文山一分局表示，木柵路轉信義快速道路口時常發生民眾誤闖事件，近半年已發生7件類似案件。主要原因大多為匝道口設計不良、標誌不清，或因交流道與平面道路連結，造成用路人難以察覺所致；以往多為65歲以上年長者因看不清交通號誌而誤闖，但近期違規者年齡有下降趨勢，大多因為手機導航設定不良導致誤導。

警方說，民眾若發覺誤入國道、快速道路或發生交通事故時，應視四周情況儘速停靠路肩，撥打1968或110求助，狀況允許的情況下可記下所處位置的里程標牌，以利警方快速到場。

一般發生誤闖情況，警方將會視路況處理，若騎士離匝道較近，警方會跟在車輛後方護送騎士離開：若遇到酒駕、無照駕駛，或是距離匝道較遠，通常會派拖吊車到場協助，民眾除將被依法開罰外，也須自行負擔拖吊費用。

針對誤闖國道或快速道路事件，警方指出，若民眾誤闖國道，警方將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000至6000元罰鍰；快速道路方面，則將依同條例第60條規定，裁罰900至1800元。另，若民眾非誤闖，是故意騎乘機車闖快速道路，且拒絕警方盤查制止，加速在快速道路上竄逃，足以危害往來車輛安全，則可能涉犯刑法妨害公眾往來安全罪。