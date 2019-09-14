親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
司法界爆大醜聞
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

點名「綠色法官」 施明德：中秋後邀國人看審判實境秀

監督大港開唱遭「死亡威脅」？ 邱于軒報案告6人

2019-09-14 19:11聯合報 記者林保光╱即時報導

大港開唱策展團隊決定明年停辦，高雄市議員邱于軒認為她監督高雄市文化局補助大港開唱，反被指「查水表」，她提示出臉書遭人留言，「你可以回家準備喪事了」，認為是留言者對她的「死亡威脅」，今天下午向高雄警方報案。不過，根據她所指的留言爭論，卻是留言者在爭論刨鋪路面的事，被罵對象疑另有其人。

邱于軒今天下午報案前表示，「議員監督市政不需要調資料嗎？為什麼議員監督市政、調資料會是惡意的？」。她說，如果這樣，議員還可以以什麼方式來釐真相。她認為有人「惡意帶風向」，說大港開唱不辦了，是因為她「查水表」，所以從9月10日開始，她的臉書一連串受到許多攻擊。

邱于軒今天下午到高雄市刑警大隊報案，控告6人對她恐嚇，其中包括有人在她臉書留言，「你可以回家準備喪事了」，表示這串字對她來說，「已經是威脅到生命安全了」。她邊說邊自手機提示出留言截圖，截圖已被遮上粉紅色大字「死亡威脅」，但這串留言似乎是回覆上面另人的留言。

邱于軒認為，她最近監督大港開唱，才遭受「死亡威脅」，除了這串留言，還有許多「網軍」的攻擊，無論對方是「什麼粉」，她都會一併交給警方處理。她表示，她只是行使維護高雄市民權益及監督市政、行使議員的職權。

她報案後再示出臉書其他留言，罵她「腦殘議員」、「低能無恥」等字句，表示只要是網路霸凌、恐嚇她都會提告，除非留言人向她道歉，她才會撤告。

邱于軒向警方控告6名留言者。記者林保光／攝影
邱于軒向警方控告6名留言者。記者林保光／攝影
分享
邱于軒示出的臉書留言，截圖後加上「死亡威脅」4個大字。記者林保光／翻攝
邱于軒示出的臉書留言，截圖後加上「死亡威脅」4個大字。記者林保光／翻攝
分享
邱于軒示出的臉書留言原文。圖／擷自臉書「邱于軒-你的未來我來顧」
邱于軒示出的臉書留言原文。圖／擷自臉書「邱于軒-你的未來我來顧」
分享
邱于軒示出有人在她臉書留言，「你可以回家準備喪事了」，認為是留言者對她的「死亡威...
邱于軒示出有人在她臉書留言，「你可以回家準備喪事了」，認為是留言者對她的「死亡威脅」。記者林保光／攝影
分享

大港開唱高雄市恐嚇
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

孤女心累半工半讀 同父異母姊瞞她爽花869萬元遺產

2019-09-14 20:36

騎士誤闖國道、快速道路 最忌諱2件事

2019-09-14 20:34

酒駕拒檢逃竄警民搏命制伏 男子妨害公務判55日

2019-09-14 16:45

酒後誤事！他酒醉嗆警緩起訴卻又酒駕 緩起訴遭撤判刑

2019-09-14 16:34

槓韓女里長收辱罵信 控告50多人妨害名譽

2019-09-14 16:15

影／門鎖掛草人嚇壞其他房客 房東取下竟被上銬法辦

2019-09-14 15:29

法拍房事喬不攏 他怒噴紅漆「仇」、「恨」挨刑罰

2019-09-14 14:52

重機騎士昨無辜遭撞死 轄區警指重機死亡率超高

2019-09-14 14:49

狼師誘騙女學生性交遭重判 法官防逃限制出境

2019-09-14 14:15

宜蘭偷機車北上訪友 男子騎近百公里被逮

2019-09-14 14:03

酒駕闖大禍 男子撞倒16車3店面自己也翻車

2019-09-14 13:11

覬覦台電採購標案 他揪人「假投標」卻秒遭抓包

2019-09-14 12:46

假投資博奕真吸金詐財 11人遭騙600多萬元

2019-09-14 12:17

中秋節佯裝買海鮮 男子直接進店搬貨逃逸

2019-09-14 12:16

獨／「射鞋哥」出沒 租屋處女鞋沾黏稠液體

2019-09-14 12:11

無照鴛鴦大膽執針幫病患注藥劑 違法行醫獲緩刑

2019-09-14 11:40

韓國瑜台中連趕21處行程 保大車輛與機車騎士發生車禍

2019-09-14 10:43

拍桌咆哮又爆打110 脫序醉漢裁罰5000元

2019-09-13 20:56

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

闖紅燈警察目擊開罰2700元 男子不服遭法官打臉

2019-09-13 17:25

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25

性侵嫌犯獲釋後竟串證被害男童 南檢再聲押獲淮

2019-09-03 11:31

特斯拉撞女騎士又撞保時捷 10車毀損2人受傷

2019-08-31 13:26

街友大調查／他是「街友皇帝」 見證萬貫家財乞丐命

2019-08-29 00:18

影／優秀警追酒駕身亡 侯友宜趕往醫院：令人痛心

2019-08-28 20:22

私菸案2羈押少校辯無罪 法官裁定100萬交保

2019-08-26 23:12

台61惡意急煞擋道逼車囂張 網友批小孬孬警方要開罰

2019-08-26 19:02

環保志工被酒駕男撞死 鄭文燦譴責「應該是茫了」

2019-08-24 17:29

環保志工被酒駕送貨工撞死 家屬：貨車公司也要負責

2019-08-24 14:12

影／台南沿海地區缺工 8名逃逸移工高調開趴太吵被逮

2019-08-24 11:53

83歲弟打傷85歲兄重殘智力退化 還稱：是高齡自然現象

2019-08-15 17:19

重機超跑跑山聖地 監理站警方攜手取締北宜違規改裝車

2019-08-13 16:26

中科院證實發生丙烷氣爆 兩人受傷無生命危險

2019-07-30 17:42

莽夫疑妻外遇 揪眾抓小王到岳父家動私刑吃官司

2019-07-28 09:39

和傳播女一夜2次挨告性侵 檢：車上女上男下有難度

2019-07-25 11:01

燦坤女店員A走143萬尾款 還夾帶貨品私自變賣

2019-07-24 10:29

女子嗆內湖捷運站「準備殺人」 警方：主動介入調查

2019-07-22 11:48
看更多

熱門文章

影／門鎖掛草人嚇壞其他房客 房東取下竟被上銬法辦

2019-09-14 15:29

老闆娘用氣炸鍋炸蝦捲 成品讓員工胃口全失

2019-09-14 11:03

石木欽涉幫翁茂鍾喬案 10多年餐敘逾70次

2019-09-14 00:00

公懲會委員長石木欽涉不當往來 司法界痛批「太離譜」

2019-09-14 00:04

酒駕闖大禍 男子撞倒16車3店面自己也翻車

2019-09-14 13:11

新聞眼／蔡政府用人又一惡例 政治正確是升官保證？

2019-09-14 00:38

韓國瑜台中連趕21處行程 保大車輛與機車騎士發生車禍

2019-09-14 10:43

翁茂鍾人脈廣 名列台南四公子 高鐵喬位鬧上法院

2019-09-14 00:29

台東市凌晨火災幸無人傷 羊肉爐店火勢波及隔壁藥局

2019-09-14 09:50

桃園龍潭角頭遭槍殺 嫌犯墾丁旅館落網

2019-09-13 21:45

中秋夜男子獨自走上西港大橋 墜落曾文溪生死未卜

2019-09-13 23:06

弟要換腎姐急配對卻被母拒！真實原因惹哭眾人

2019-09-14 13:01

中秋國道遇爆胎 國軍幫忙換胎又護送被讚「人帥心美」

2019-09-14 16:29

一份四季豆才5根？ 網質疑：被外送員偷吃？

2019-09-14 12:58

獨／「射鞋哥」出沒 租屋處女鞋沾黏稠液體

2019-09-14 12:11

熬夜釣魚恍神？返家撞死重機騎士

2019-09-13 23:49

大膽賊偷自助洗衣店零錢 渾然不覺員警就站在他身後

2019-09-14 16:59

「國軍暖男」幫忙換胎 貼網三萬人讚爆

2019-09-14 13:49

回家了 台南海巡隊尋獲前晚落海男子大體

2019-09-14 12:14

石木欽「老朋友」翁茂鍾炒股案 8年改判4月

2019-09-14 00:26

鹹水雞老闆遭16刀砍死 檢將6嫌聲押獲准

2019-09-13 22:45

假投資博奕真吸金詐財 11人遭騙600多萬元

2019-09-14 12:17

狼師誘騙女學生性交遭重判 法官防逃限制出境

2019-09-14 14:15

羅塔島投資糾紛？北市控股公司兩人遭擄 警攻堅救援

2019-09-14 19:21

看問題／公懲會是法官中的法官 不懂避嫌損傷司法

2019-09-14 00:45

中秋節佯裝買海鮮 男子直接進店搬貨逃逸

2019-09-14 12:16

石木欽自稱「鬥爭下犧牲品」 司法院：不知所云

2019-09-14 00:18

影／大熱天街頭好暖 熱心民眾為車禍騎士撐傘擋豔陽

2019-09-14 12:24

槓韓女里長收辱罵信 控告50多人妨害名譽

2019-09-14 16:15

求神也沒用 「貓霖幫」第二槍手屏東民宿旁捕獲

2019-09-14 10:37

無照鴛鴦大膽執針幫病患注藥劑 違法行醫獲緩刑

2019-09-14 11:40

監督大港開唱遭「死亡威脅」？ 邱于軒報案告6人

2019-09-14 19:11

韓籍少年自15樓墜樓 父母傷心欲絕

2019-09-14 16:33

7旬婦遭鐵捲門壓脖 失去呼吸心跳送醫搶救中

2019-09-14 08:55

兼差販毒遭黑吃黑 鹹水雞老闆挨16刀

2019-09-14 00:27

同鄉組隊「幹一票」...北上販毒不成 集團還有軍人

2019-09-14 00:19

悲傷中秋夜！彰化兩機車對撞一死一重傷

2019-09-14 16:32

重機騎士昨無辜遭撞死 轄區警指重機死亡率超高

2019-09-14 14:49

國旗褒揚令 送殉職警最後一程

2019-09-13 23:38

龍潭角頭命案 槍手南漂躲9天落網

2019-09-13 23:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top