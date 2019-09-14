監督大港開唱遭「死亡威脅」？ 邱于軒報案告6人

2019-09-14 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



大港開唱策展團隊決定明年停辦，高雄市議員邱于軒認為她監督高雄市文化局補助大港開唱，反被指「查水表」，她提示出臉書遭人留言，「你可以回家準備喪事了」，認為是留言者對她的「死亡威脅」，今天下午向高雄警方報案。不過，根據她所指的留言爭論，卻是留言者在爭論刨鋪路面的事，被罵對象疑另有其人。

邱于軒今天下午報案前表示，「議員監督市政不需要調資料嗎？為什麼議員監督市政、調資料會是惡意的？」。她說，如果這樣，議員還可以以什麼方式來釐真相。她認為有人「惡意帶風向」，說大港開唱不辦了，是因為她「查水表」，所以從9月10日開始，她的臉書一連串受到許多攻擊。

邱于軒今天下午到高雄市刑警大隊報案，控告6人對她恐嚇，其中包括有人在她臉書留言，「你可以回家準備喪事了」，表示這串字對她來說，「已經是威脅到生命安全了」。她邊說邊自手機提示出留言截圖，截圖已被遮上粉紅色大字「死亡威脅」，但這串留言似乎是回覆上面另人的留言。

邱于軒認為，她最近監督大港開唱，才遭受「死亡威脅」，除了這串留言，還有許多「網軍」的攻擊，無論對方是「什麼粉」，她都會一併交給警方處理。她表示，她只是行使維護高雄市民權益及監督市政、行使議員的職權。