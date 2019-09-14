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酒駕拒檢逃竄警民搏命制伏 男子妨害公務判55日

2019-09-14 16:45聯合報 記者邵心杰╱即時報導

「停車！停車！」台南市55歲歐姓男子去年10月晚間在高雄岡山小酌後騎車返家，在金華路二段33巷口遇警攔查，心虛加速沿路逆向、闖紅燈、未打方向燈、蛇行等，穿梭巷弄追逐2公里，甚至衝撞周姓員警，最終周負傷與熱心民眾合力制伏，歐辯稱手不小心抓到油門，機車才往前衝，台南地院認歐對於公務員依法執行職務，施強暴脅迫，處拘役55日，可上訴，

台南地院調查，歐曾因公共危險案件，經法院判處6月徒刑，去年2月2日才執行完畢，未料，10月3日晚間8時14分許又犯妨害公務案件，為累犯。

院方審酌歐未能尊重公務員依法執行職務，拒絕攔查，並不斷地在人車眾多的道路上高速行駛、在路中甚至跨越雙黃線逆向行駛，毫無顧慮用路人安全，只因自己酒後駕車並為躲避攔查，任意做出強暴行為，顯然漠視法紀，妨害公務機關執行職務，並危害依法執行職務公務員的人身安全，實在不應該。

因此，院方處拘役55日，可易科罰金。另經酒測酒精濃度0.14毫克未超標，未致他人危險及吐氣中酒精濃度未達0.25毫克，檢方不予起訴。

歐否認有妨害公務犯行，他辯稱，他並未故意騎車衝撞警察，只是手不小心抓到油門，機車才往前衝。他聘請3位律師辯護，認歐酒後駕車，拒絕攔檢逃逸行為固不可取，縱使經警員衝撞後，歐車輛有推動、加速行駛情形，目的也僅為逃離現場，並無妨害公務用意，即便逮捕過程中有拉扯，與施以強暴脅迫並無必然關係，又警察會跌倒，是因警察去拉歐頭部才跌倒，並非歐出手推警察。

然而，院方依警員執勤密錄器影像及監視器影像檔案，發現歐拒絕並閃躲攔查過程中，經周姓警員駕車不斷追逐，終至二車停止時，周抓住歐左手，歐仍加速油門往前衝撞周及警用機車，周與王姓路人合力逮捕歐時，仍奮力掙脫。法官認為事證明確。

台南地院認歐姓男子對於公務員依法執行職務，施強暴脅迫，累犯，處拘役55日，可上訴...
台南地院認歐姓男子對於公務員依法執行職務，施強暴脅迫，累犯，處拘役55日，可上訴。本報資料照片
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歐姓男子酒後駕車，在台南市南區金華路二段33巷口遇警攔查，心虛加速沿路逆向、闖紅...
歐姓男子酒後駕車，在台南市南區金華路二段33巷口遇警攔查，心虛加速沿路逆向、闖紅燈、未打方向燈、蛇行等，穿梭巷弄追逐2公里，甚至衝撞員警，經員警與民眾合力制伏。本報資料照片
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警察妨害公務公務員
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