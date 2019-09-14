酒後誤事！他酒醉嗆警緩起訴卻又酒駕 緩起訴遭撤判刑

2019-09-14 16:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市黃姓男子去年某日酒後爛醉如泥，還失控咆哮、與人起衝突，轄區員警據報趕往，判斷有必要先將他帶返派出所管束，於是明確告知黃男，卻惹得酒醉黃男飆罵「保你阿嬤」，其中一警員還遭徒手襲擊胸口。黃男原與警員和解、並支付公益金，獲緩起訴處分，未料他又在緩起訴期間酒駕，遭撤銷緩起訴，橋頭地方法院依妨害公務罪判他拘役20日。

黃男去年5月間至高雄市某理容院消費，酒後與店家起衝突。員警獲報趕抵處理，企圖將黃男勸離，卻屢屢遭拒，期間還不斷咆哮喊叫，員警判斷他已爛醉，當下告知黃說，有必要強制實施管束，卻惹得黃男不滿暴走，朝員警叫囂「保你阿嬤、保你機掰」，還徒手襲擊其中一名林姓警員胸口，遭警方依現行犯當場逮捕。

原本黃男酒醒後與員警和解，並支付1萬元公益金，獲橋頭地檢署宣告緩起訴。豈料，黃男卻又在緩起訴期間酒駕，涉公共危險罪，其原緩起訴處分遭撤銷。