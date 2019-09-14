影／門鎖掛草人嚇壞其他房客 房東取下竟被上銬法辦

2019-09-14 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



苗栗縣謝姓婦人將3層樓透天厝分租，日前1樓經營葬儀社的女房客在門鎖上掛了一個手掌大小的草人，時值農曆七月底，其他樓層房客經過公共通道及樓梯間，看了都「毛毛的」，她接獲投訴查看並直接取下，不料遭女房客堅持告偷竊，謝婦被依現行犯由警方帶回調查，依程序捺指紋、照相並上銬移送檢方，她為此大感委屈「沒想到會為這種小事吃官司」。

謝姓婦人向聯合報系投訴說，當時她接獲其他樓層房客抱怨，看見1樓女房客門外的喇叭鎖上吊了個小草人，心想不知是誰掛的，也不知是誰的或要做什麼，但當時是「鬼月」，其他房客看了都害怕，心想不值錢因此直接取走放在包包裡，她有急事先離去，沒多久就接到女房客來電質問，她表明是她拿走的，並折返歸還對方，但女房客堅持提告並報警，強調避邪用，價值數百元。

她說，警方到場後將她帶回製作筆錄，又轉送警分局拍照、按指紋，她才得知是被以「現行犯」法辦，她不怪警方按規定辦事，但她根本沒有偷草人的念頭，她一生行事坦蕩，當天被當成罪犯調查，被扣留在嫌疑犯留置室的鐵欄內，她羞愧到連家人都不敢通知，被上銬移送到地檢署後，檢方查看案情，沒多問什麼就請她回家，親友知道也說不會有事，但她為此事多天來都難以入眠，覺得好冤枉。

警方指出，依刑事訴訟法規定，如持有兇器、贓物或其他物件，或於身體、衣服等處露有犯罪痕跡，顯可疑為犯罪人者為現行犯，女房客打110報警，警方到場時，謝姓婦人和女房客都在場，謝也承認草人是她拿走的，且女房客堅持提告，警方必須依規定處理，類似情況建議房東先查詢東西是誰的，再請對方移除，以避免爭議。