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法拍房事喬不攏 他怒噴紅漆「仇」、「恨」挨刑罰

2019-09-14 14:52聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

莊姓男子的妻子名下房屋淪法拍，他急於與得標人家屬協調房事卻遭拒，竟挾怨報復，多次前往得標人家屬住處大理石外牆、出入大門等處，噴紅漆寫上「仇」、「恨」、「騙」、「違建」等字眼洩憤，遭提告毀損。業經橋頭地方法院審理，依毀損罪共3罪，判處莊男應執行拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，莊男妻子名下房屋遭法拍，由凌姓老翁得標。凌姓老翁因故過世，莊男認為凌翁家屬、子輩應出面協調房屋事宜，卻遭凌翁的兒媳婦斷然拒絕。莊男萌生不滿，今年4月間三番兩頭提紅油漆，赴凌翁媳婦住處，在其住處車庫捲門、出入大門及大理石外牆上，寫下洩憤文字，惹得凌翁媳婦氣憤報警。

莊男坦承在該房屋外噴漆寫字，但矢口否認犯毀損。他辯稱，因之前曾寄發3封信、1次律師函給凌家，卻都未獲理會，才會噴漆；還說這都是用油漆噴的，鐵捲門等都沒損壞，自認沒有犯毀損。

然而，橋頭地方法院審理認為，損壞定義是使物品外形發生重大變化，以致喪失效用。以此案來看，莊男雖未破壞建物大門、牆壁等主體結構，但建築物牆壁、大門清潔美觀與否，也是被認定是否堪用的要素之一；若有噴漆、塗鴉行為，恐已損及觀瞻，理當成立毀損罪。

法官指出，莊男擅自用紅油漆在他人住處出入大門、大理石外牆書寫上「仇」、「恨」、「騙」、「違建」，不僅讓建築外觀喪失美觀功能，又因油漆附著力強、且難以清洗，縱然加以清洗仍難以完全去除、或恢復原有狀態，莊男行為已構成毀損他人物品罪。

橋頭地方法院認為，莊男僅因房產糾紛訴求未獲理會，就擅自噴漆發洩不滿情緒，造成他人財物損害，且至今未與害人成和解，實屬不該，可見他髮際觀念淡薄，依毀損罪共3罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴

高雄市莊姓男子只因「房」事喬不攏，就噴漆法拍屋得標人住家外牆，遭橋頭地方法院依毀...
高雄市莊姓男子只因「房」事喬不攏，就噴漆法拍屋得標人住家外牆，遭橋頭地方法院依毀損罪共3罪，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。圖／報系資料照
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媳婦違建法拍
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