狼師誘騙女學生性交遭重判 法官防逃限制出境

2019-09-14 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「等你滿18歲，會跟你結婚。」方姓補習班負責人涉嫌哄騙國中一年級女學生交往後，在補習班房內或地下室發生性關係長達2年多，直至女學生上高中不願再往來，方竟向親友散布她誤交損友訊息反遭責難，經表姊勸說下女學生供出實情，方對未成年女學生性交得逞285次被重判9年6月徒刑可上訴，台南地院防逃再裁定限制出境出海。

台南地院合議庭指出，方涉犯妨害性自主案件，經本院審理、辯論終結，判決有罪，並定應執行有期徒刑9年6月（其中犯對未滿14歲之女子為性交罪，共129罪；又犯對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，共156罪），考量被判重刑常伴有逃亡的高度可能，是趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，方既經本院認定有罪，且所處刑度非低，非無因此啟動逃亡海外、脫免刑責的動機，而有事實足認有逃亡之虞；自本月12日起限制出境出海。

判決指出，方是台南市一補習班負責人，並擔任該補習班數學、理化及英文教師，女學生自2012年起即就讀國小五年級時起至該處補習至國中三年級止。方為逞一己性慾，利用女學生懵懂無知、對愛情充滿幻想，2014年1月27日向她告白，表示等到她滿18歲後，會與她結婚等等，與女學生交往，明知其性自主及判斷能力均未臻成熟，利用每周周一至五晚上5時至9時或周六加課，她在該處補習機會，在3樓房間或地下室發生性關係。

女學生就讀高中後，不願再與方往來，方欲挽回女方，利用其成績不盡理想時，不斷對親友謊稱她在網路上結交損友、行為異常，四處散布不利於女學生的訊息，幾令她求助無門。經表姊與阿姨勸說下，她才對母親提及此事，並與母親報警。女學生則指出對方生殖器龜頭上有黑斑的特徵，經法醫檢視後證實。