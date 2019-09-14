覬覦台電採購標案 他揪人「假投標」卻秒遭抓包

2019-09-14 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



台電興達發電廠2016年11月公開招標「興四機爐底水封槽及爐內斜坡大修」工程，高雄市燕巢區某工程公司有意爭取預算上看950萬元的採購標案，但又擔心投標廠商未達3家恐流標，於是說服另家無意投標的工程行遞送投標文件，意圖虛增投標廠商家數，卻被台電承辦人員抓包。橋頭地方法院依妨害投標未遂罪，分別判處兩公司負責人有期徒刑4月、3月，得易科罰金。

判決指出，工程公司黃姓負責人有意參與台電招標採購案，為降低流標風險、提高自家公司得標機率，竟起意說服另家無投標意願的工程行方姓負責人「假投標」。

兩公司在2016年12月12日分別至興達發電廠遞送投標文件，自認天衣無縫。然而，台電人員隔日開標、審標時，發現兩公司投標文件上登載的電話號碼相同，懷疑兩不同投標廠商間的投標文件內容有「異常重大關聯」，決定不予開標。業經橋頭地檢署調查，認定兩公司涉嫌違反政府採購法，依法提起公訴。

涉案黃姓、方姓負責人在偵訊、審理過程中均坦承犯行。橋頭地方法院指出，黃、方合意製造廠商競爭假象，恐影響台電公司採購標案正確性，且此標案預算金額上看950萬元，一旦得逞決標，得標者利潤至少百萬元，利益不算少。