假投資博奕真吸金詐財 11人遭騙600多萬元

2019-09-14 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



郭姓男子涉嫌設立「國彩娛樂城」等博奕網站，假開盤賽車、賽馬等押注賭博，修改贏錢機率後，引誘賭客投資博奕事業，高雄警方查出他在雲林設機房，破門圍捕到涉案9名男女，查出至少11名男女受騙，受騙金額達600多萬元。全案依詐欺、組織犯罪條例及違反銀行法等罪嫌移送法辦。

據了解，這集團在臉書、Line等通訊軟體，以「國彩娛樂城」、「風投投資」網站，散布「保證獲利」、「投資翻倍」訊息，引誘賭客加入會員，在網站押注賭賽馬、賽車及球賽，便找人聯繫賭客，假藉教賭客「看牌路」贏錢，實際則由集團修改贏錢機率，讓賭客在網路上的虛擬金額愈贏愈多，再邀請賭客入股投資博奕事業，以「本金5000元，月收7萬8」吸引投資，等到賭客投資後再詐走金額，直到賭客發覺金額愈來愈少，想收手收結清，便以抽「手續費」、「操作金」等各種理由，拖延結清帳戶，致賭客投資金額全拿不回來。

1名王姓學生贏錢後受慫恿認股，但因在網路博奕中被詐走他虛擬帳戶的金額，這集團的成員便要他補足認股金額，「炸掉你家」、「放火燒你家」，王把存款和向同學借來的錢共12萬多元匯進去也不夠，遭威脅簽400萬元本票向借錢。