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中秋節佯裝買海鮮 男子直接進店搬貨逃逸

2019-09-14 12:16聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

雲林縣土庫鎭顏姓男子（44歲）13日上午十時許，前往學甲區秀昌里經營海產批發業者涉嫌行竊冷凍庫白蝦，學甲警分局獲報後立即展開調查偵辦，13日晚間9時許循線在白河區關子嶺附近將顏姓犯嫌查緝到案，顏嫌坦承涉及雲嘉南地區三起案件，持續擴大清查中。

警方指出，顏嫌趁著中秋節市場需求大，以相同手法犯案，先與商家佯稱買賣農漁牧產品，取得商家信任之後，伺機將產品先搬運至車上，趁商家清算結帳時間差，直接將佯稱買賣購得之產品載走，甚至見店內無人看管之際，直接竊走店內農漁牧產品，造成店家財物損失。

被害人被竊白蝦損失金額約3300元，顏嫌供稱找傳統市場或路邊兜售，以低價賣給不知情消費者，賣不掉就隨意丟棄。

顏嫌另涉9月10日東石鄉（白蝦、龍蝦、烏魚子、透抽）及9月12日雲林縣莿桐鄉蒜頭100多台斤等，到案時也有坦承犯案。

學甲警分局長洪頂力提醒，商家與陌生人交易應注意，尤其平時未接觸而臨時購買大量農漁牧產品之對象更應特別謹慎，以避免發生類似案件，類似案件損失可能不多，但這些都是農漁民辛苦所得，而不管遭竊的財物價值多少，警方都會鍥而不捨全力查緝，以保障民眾財產安全。

顏嫌趁機進入店內搬走白蝦後逃逸。記者吳淑玲/翻攝
顏嫌趁機進入店內搬走白蝦後逃逸。記者吳淑玲/翻攝
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中秋節漁民白河
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