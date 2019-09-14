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獨／「射鞋哥」出沒 租屋處女鞋沾黏稠液體

2019-09-14 12:11聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹市公寓大樓林立，不少人將鞋子擺在門前，卻引來專獵女鞋的戀鞋癖。中華大學附近租屋區近半年陸續傳出多起獨居的年輕女子的鞋子成了戀鞋癖洩欲的情趣用具，被害女子擺放門前的拖鞋或高跟鞋都沾上黏稠精液，直喊噁心不敢再穿；竹市還有一名竹科工程師心儀一名女子，閒著沒事就會蹲在對方家門口，拿起鞋子狂吸，行為怪異噁心。

臉書社團「新靠北中華」半年內出現多則匿名貼文，包括「中華大學校外社區型宿舍能否多裝幾支監視器？四隻鞋子直接報廢」、「誇張耶，我也中獎了嗎」、「就不要被我抓到，有夠噁心，整雙都要扔掉」、「今天出門上班的時候發現鞋子被人噴了白色的不明液體在裡面，味道還很濃」等，且貼文都附上鞋子慘狀照片，只見多雙女用平底鞋、拖鞋、涼鞋全部都成為洩欲的情趣工具，被沾上白色黏稠精液。

這幾則貼文讓學生人心惶惶，不少網友、學生都紛紛留言「拿DNA去，這不能姑息」、「最近中華大學怎麼都這樣...」、「又一個射鞋哥」。目前警方已受理報案。

另外，市區一處社區也有戀鞋癖，29歲張姓男工程師心儀樓下鄰居小芬（化名），送巧克力告白卻遭拒，張竟多次跑到小芬住處外拿起鞋子狂聞，直到小芬察覺擺放在門外的鞋子有被移動的痕跡，向房東調監視器才發現張男的噁心行為，氣得向警方報案，提告性騷擾。

記者調查，這群專獵女鞋的「戀鞋癖」竟在網路私密社團成立一串相關討論區，分門別類討論戀鞋癖的「內心衝動、洩欲鞋子的經驗與不同鞋款的感受」，離譜言論引發網友熱議。

有網友在社團詢問「喜歡女人的腿和腳趾，看到一雙高跟鞋就會起生理反應」，也有網友分享聞鞋心得，指「原本想把這種行為永遠藏在心中，但快感還是需要宣洩」。該網友說「今天偷聞正妹同事的帆布鞋，看那黑色的鞋底恐怕是沉積已久的汗漬吧」、「彎腰一聞原以為會很臭，沒想到竟是香的，果然正妹沒腳臭的傳說是真的。」

還有網友ＰＯ文分享「洩欲」白色厚底護士鞋的經過，並附上照片，包括先以保鮮膜包覆鞋身，再幻想正妹穿鞋，隨後噴精，甚至強調「鞋墊軟軟的摩擦起來好舒服。」

離譜的是，這些貼文竟然獲得不少網友認同，互相交流分析，留言「別懷疑自己，我更喜歡高跟鞋走過來的扣扣聲」、「哈哈哈哈還蠻有趣阿」、「同好」、「你是個正常男人」。

中華大學校外社區型宿舍有不少女學生的鞋子被戀鞋哥當成洩慾的情趣用具。圖／翻攝自臉...
中華大學校外社區型宿舍有不少女學生的鞋子被戀鞋哥當成洩慾的情趣用具。圖／翻攝自臉書社團「靠北新中華」。
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中華大學校外社區型宿舍有不少女學生的鞋子被戀鞋哥當成洩慾的情趣用具。圖／翻攝自臉...
中華大學校外社區型宿舍有不少女學生的鞋子被戀鞋哥當成洩慾的情趣用具。圖／翻攝自臉書社團「靠北新中華」。
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中華大學校外社區型宿舍有不少女學生的鞋子被戀鞋哥當成洩慾的情趣用具。圖／翻攝自臉...
中華大學校外社區型宿舍有不少女學生的鞋子被戀鞋哥當成洩慾的情趣用具。圖／翻攝自臉書社團「靠北新中華」。
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正妹高跟鞋
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