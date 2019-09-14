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個資外洩客戶遭騙25萬 EZ訂判賠18萬確定

2019-09-14 13:07中央社 台北14日電

張女透過EZ訂訂票後，接到自稱EZ訂員工來電謊稱扣款有誤，因而遭騙25萬餘元。士院認為，EZ訂外洩個資導致張女遭騙，但張女也有責任，判EZ訂賠償18萬餘元確定。

張姓女子向士林地方法院主張，她在民國106年4月11日透過訂票網站EZ訂購買電影票，同月28日接到詐欺集團自稱EZ訂員工來電，謊稱疏失導致連續扣款，須到自動櫃員機解除，她因而匯款新台幣25萬餘元給詐欺集團。

張姓女子請求EZ訂賠償非財產上損害7萬元及財產上損害25萬餘元。EZ訂則主張，已對網站提供適當安全防護，張女個資非EZ訂外洩，遭騙與網站無關，況且張女未注意而遭詐欺，也有過失。

該案標的金額在新台幣50萬元以下，適用簡易程序，一審由士院簡易庭審理。一審認為，無事證證明EZ訂有參與或幫助詐欺集團行騙的事實，只以EZ訂資料外洩導致張女隱私權受侵害為由，判賠非財產上損害2萬元。

案經上訴，二審改由士院合議庭審理。

二審認為，張女交易方式等資料只有EZ訂完整持有，且相近期間，EZ訂客戶遭受同樣詐欺情事高達數十件，依通常經驗及論理法則，足以認定張女與EZ訂交易的資訊是從EZ訂外洩。

判決指出，EZ訂確有洩漏張女個資，且詐欺集團若非取得如此特定資料，張女應不至於遭騙，認定EZ訂於案發時未盡適當安全維護措施，與張女遭騙25萬餘元有相當因果關係，張女可以請求財產上的損害賠償。

判決提到，EZ訂洩漏個資侵害張女資訊自主權、隱私權，並與張女遭騙有相當因果關係，但張女對社會常見的詐欺犯罪應有相當警覺性，卻疏忽而上當，EZ訂僅負7成責任，判決EZ訂賠償張女非財產與財產上損害共19萬餘元，扣除詐欺集團已賠償張女的1萬餘元，共應賠償18萬餘元，不得上訴。

詐欺個資隱私權
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