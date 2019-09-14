無照鴛鴦大膽執針幫病患注藥劑 違法行醫獲緩刑
高雄市陳姓女子在苓雅區開業藥局，無視自己未領有醫師執照，執針替患者注射治療感冒症狀的藥劑，還貿然讓無醫師資格的黃姓男友擅替患者抽血檢驗，並大膽注射治療水痘等症狀的針劑，違法行徑遭高雄市衛生局據報查獲。高雄地方法院依共同犯非法執行醫療業務罪，分別判處陳女、黃男有期徒刑8月、7月，均獲緩刑4年。
判決指出，陳女、黃男從2015年開始非法行醫。陳女四年前4月某日曾指示黃男，在藥局內替陳姓患者以注射針頭抽血，並收取350元費用；去年間，黃男又替另名陳姓患者注射治療水痘針劑，再收取300元。此外，陳女去年10月、11月也曾分別替陳姓、譚姓患者注射治療流鼻水、喉嚨痛等症狀的針劑並收款。
高雄市政府衛生局接獲民眾檢舉，隨員警至該藥局搜索，當場扣獲使用過注射針頭、針筒，及相關藥品，認為無醫師資格的陳女、黃男涉嫌違反醫師法，依法送辦。
陳女、黃男當庭坦承未取得醫師執照就自行判斷病症，替前來藥局的患者注射針劑。高雄地方法院認定二人不法，但因他們承認不法，深表懊悔，應有所警惕；綜合考量違反執行的醫療業務種類、危害程度等，依共同犯非法執行醫療業務罪，判處陳女、黃男有期徒刑8月、7月，均獲緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，並要求分別支付國庫8萬元、6萬元，各接受法治教育2場次，可上訴。
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