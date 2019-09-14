無照鴛鴦大膽執針幫病患注藥劑 違法行醫獲緩刑

2019-09-14 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市陳姓女子在苓雅區開業藥局，無視自己未領有醫師執照，執針替患者注射治療感冒症狀的藥劑，還貿然讓無醫師資格的黃姓男友擅替患者抽血檢驗，並大膽注射治療水痘等症狀的針劑，違法行徑遭高雄市衛生局據報查獲。高雄地方法院依共同犯非法執行醫療業務罪，分別判處陳女、黃男有期徒刑8月、7月，均獲緩刑4年。

判決指出，陳女、黃男從2015年開始非法行醫。陳女四年前4月某日曾指示黃男，在藥局內替陳姓患者以注射針頭抽血，並收取350元費用；去年間，黃男又替另名陳姓患者注射治療水痘針劑，再收取300元。此外，陳女去年10月、11月也曾分別替陳姓、譚姓患者注射治療流鼻水、喉嚨痛等症狀的針劑並收款。

高雄市政府衛生局接獲民眾檢舉，隨員警至該藥局搜索，當場扣獲使用過注射針頭、針筒，及相關藥品，認為無醫師資格的陳女、黃男涉嫌違反醫師法，依法送辦。