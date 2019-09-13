拍桌咆哮又爆打110 脫序醉漢裁罰5000元

2019-09-13 20:56 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



林姓男子今年6月17日深夜喝酒後叫計程車趕攤，質疑司機繞遠路起糾紛，鬧上永康派出所，林起酒瘋在所內大聲咆哮，並徒手打值班台，怒嗆員警，經勸阻不聽外，他於近20分鐘內狂打5通110報案專線、2通119專線，新市簡易庭認林於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞、行動相加，又無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，裁罰5000元，可上訴。

判決指出，林坦承，在警詢中對警員咆哮、拍打值班台，並有永康派出所駐地監視器時間對照表、監視器譯文及監視器畫面截圖，可供稽查。但他否認無故撥打報案電話，他辯稱，因為永康派出所警員對他不理會，才撥打110報案專線，119專線是他打錯了。

然而，法官調閱永康派出所駐地監視器發現，警員告知林已通知計程車司機返回派出所，林卻仍持續撥打110報案專線，顯與林所辯不合。