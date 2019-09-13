影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ╱即時報導



風姓男子今天上午10點多騎機車行經苗栗市巨蛋體育館前方的國華路、民族路口時，同向的一輛計程車要右轉與機車發生碰撞，騎士彈飛後在地上連滾了好幾圈，畫面驚悚，幸好送醫檢查僅受輕傷，並無大礙，車禍責任有待釐清。

上午10點45分左右，22歲的風姓騎士沿國華路機車道北上直行，準備到賣場採購烤肉用品，行經民族路口時，機車前方左側的計程車在路口要右轉進民族路，雙方發生碰撞。