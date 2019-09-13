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遭轟「毀一盤好棋」 韓國瑜競辦：楊秋興該憂憤的是自身氣度

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

風姓男子今天上午10點多騎機車行經苗栗市巨蛋體育館前方的國華路、民族路口時，同向的一輛計程車要右轉與機車發生碰撞，騎士彈飛後在地上連滾了好幾圈，畫面驚悚，幸好送醫檢查僅受輕傷，並無大礙，車禍責任有待釐清。

上午10點45分左右，22歲的風姓騎士沿國華路機車道北上直行，準備到賣場採購烤肉用品，行經民族路口時，機車前方左側的計程車在路口要右轉進民族路，雙方發生碰撞。

警方趕到處理，騎士和傅姓計程車駕駛都沒有酒駕，事故原因、責任待調查釐清。

苗栗市國華路、民族路口上午發生計程車、機車碰撞事故，騎士彈飛後在地面滾翻多圈。圖...
苗栗市國華路、民族路口上午發生計程車、機車碰撞事故，騎士彈飛後在地面滾翻多圈。圖／記者胡蓬生翻攝
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計程車事故
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