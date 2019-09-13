公懲會委員長涉不當行為請辭 石木欽：以示清白

2019-09-13 18:51 中央社 台北13日電



司法院今天指出，公懲會委員長石木欽涉及不當行為，違反法官倫理，已自行請辭。石木欽傍晚發表聲明，強調因個人審判行為不容當道，成為鬥爭下犧牲品，只能辭職以示清白。

司法院表示，公務員懲戒委員會委員長石木欽（已請辭），於民國86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長期間，涉嫌為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見。於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來。

司法院指出，石木欽嚴重違反法官倫理，傷害司法形象，將依法追究其應負行政責任，宣示司法院絕弊的決心。

石木欽傍晚發表聲明指出，他從事公職40年，畢生奉獻司法，擔任公懲會委員長後，夙夜匪懈，除了促使公懲會在法院化的基礎上進行行政革新，也編纂案例要旨，供後人借鑑，近來更投身組織改造，期使公懲會的運作更符憲法及人權保障意旨。

他說，在這改革的關鍵時刻，因他個人的審判作為，不能見容於當道，竟成鬥爭下的犧牲品，他以高標準自我期許，只能辭職以示清白。

石木欽表示，他並非憂讒畏譏，但司法清白不容懷疑，他個人清譽又豈能受人指點。他行事從來仰不愧天，俯不怍地，今天去職非因流言蜚短，實乃愛護司法，他將一本愛護司法初衷，期許司改大業得竟全功。