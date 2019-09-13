親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

手搖飲擺鮮蝦真得很「蝦」 連外國旅客也來朝聖

辭公懲會委員長 石木欽聲明：成鬥爭下犧牲品

公懲會委員長涉不當行為請辭 石木欽：以示清白

2019-09-13 18:51中央社 台北13日電

司法院今天指出，公懲會委員長石木欽涉及不當行為，違反法官倫理，已自行請辭。石木欽傍晚發表聲明，強調因個人審判行為不容當道，成為鬥爭下犧牲品，只能辭職以示清白。

司法院表示，公務員懲戒委員會委員長石木欽（已請辭），於民國86年7月22日起至103年6年20日擔任最高法院法官、庭長、台灣高等法院院長期間，涉嫌為翁姓友人就訴訟案件提供法律意見。於相關案件繫屬中，與之多次宴飲及不當往來。

司法院指出，石木欽嚴重違反法官倫理，傷害司法形象，將依法追究其應負行政責任，宣示司法院絕弊的決心。

石木欽傍晚發表聲明指出，他從事公職40年，畢生奉獻司法，擔任公懲會委員長後，夙夜匪懈，除了促使公懲會在法院化的基礎上進行行政革新，也編纂案例要旨，供後人借鑑，近來更投身組織改造，期使公懲會的運作更符憲法及人權保障意旨。

他說，在這改革的關鍵時刻，因他個人的審判作為，不能見容於當道，竟成鬥爭下的犧牲品，他以高標準自我期許，只能辭職以示清白。

石木欽表示，他並非憂讒畏譏，但司法清白不容懷疑，他個人清譽又豈能受人指點。他行事從來仰不愧天，俯不怍地，今天去職非因流言蜚短，實乃愛護司法，他將一本愛護司法初衷，期許司改大業得竟全功。

石木欽司法院倫理
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

父女士林開完庭遭潑硫酸 檢警傍晚逮到人

2019-09-13 20:22

影／路口碰撞 機車騎士彈飛連滾多圈幸無大礙

2019-09-13 20:20

闖紅燈警察目擊開罰2700元 男子不服遭法官打臉

2019-09-13 17:25

公懲會委員長涉風紀 法官改革司法連線轟「豬隊友」

2019-09-13 15:45

司法界重大醜聞！石木欽請辭獲准 昔日同事法官：很意外

2019-09-13 13:51

公懲會委員長接受招待／司改會斥離譜「若不妥應迴避」

2019-09-13 13:32

公懲會委員長接受招待／司法院：「傷害法官聲譽」 要究責

2019-09-13 13:29

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

公懲會委員長涉接受招待 司改會轟「太離譜」

2019-09-13 11:49

遠航貸款轉借關企被罰400萬 興訟抗罰敗訴

2019-09-13 11:29

私菸製造工廠處偏鄉 查出進口菸絲以飼料報關

2019-09-13 11:21

公懲會委員長涉案請辭 司法院：嚴重違反法官倫理

2019-09-13 10:33

科技廠工地違法被勒令停工 包商私雇非法移工被緝獲

2019-09-13 09:29

辣女大膽跨坐男子雙腿 貼臉頰耳語「再進一步，要8萬」

2019-09-13 08:07

獨／桃園前經發局長涉貪案外案 LINE貼圖索賄曝光

2019-09-13 08:04

司法界重大醜聞…公懲會委員長石木欽 請辭下台

2019-09-13 02:00

公懲會石木欽自行請辭 友好綠營 人際關係複雜

2019-09-13 02:00

桃市前經發局長 朱松偉涉索賄重機 變賣換現金

2019-09-13 00:20

配偶遺產稅案 首例提交大法庭

2019-09-13 00:20

巴拉刈防登革熱？投書男散布謠言罰4千

2019-09-13 00:20

被判當選無效 花蓮議員葉鯤璟喊冤

2019-09-12 23:43

彰化永靖鄉代會涉賄選 5人緩刑

2019-09-12 22:42

柯以柔婚變糾結一年多 今出庭官司繼續拖

2019-09-12 21:13

證期雙證分析師開班授課 收學費、代操佣金遭起訴

2019-09-12 21:12

中信老臣張明田賣地套利數億 法官裁定8千萬交保

2019-09-12 21:08

配偶過世遺產稅核課期間起算爭議 最高行提案大法庭

2019-09-12 18:13

影／單車男喝茫闖紅燈被撞飛 掉擋風玻璃再滾地糗翻

2019-09-12 18:11

兒子冷血鋸女友分屍 母親自責痛哭「我沒有教好」

2019-09-12 17:26

撞死網球國手謝政鵬女友 公車司機遭判6月徒刑不得緩刑

2019-09-12 17:04

永靖鄉代會選舉涉賄5人被判刑 目前1人停權

2019-09-12 17:04

精神鑑定行為能力降低 他斬母頭拋下樓獲判無期徒刑

2019-09-12 16:48

砍斷媽媽頭拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

2019-09-12 16:07

魏應充逃漏稅二審判2年 最高法院今撤銷發回更審

2019-09-12 16:04

人力仲介夫妻誆騙越南外匯賺很大 2年吸金1億7千萬

2019-09-12 15:18

高中同學「出錢出力」組詐騙集團 騙大陸人上千萬元

2019-09-12 15:11

男子北上台北校園行竊80萬 換搭6次計程車仍被逮

2019-09-12 14:28

要韓國瑜用「巴拉刈」防登革熱？周男投書遭罰4000元

2019-09-12 14:24

旗山機車墜落邊坡釀雙亡 女車主女兒認屍：不是我媽

2019-09-08 12:19

冒牌色淫師搭訕妙齡女 坐客運一路從桃園猥褻到台北

2019-09-04 08:25
看更多

熱門文章

司法界重大醜聞…公懲會委員長石木欽 請辭下台

2019-09-13 02:00

獨／桃園前經發局長涉貪案外案 LINE貼圖索賄曝光

2019-09-13 08:04

媒體人遺失錢包 「台灣人戴維斯」拾金不昧神歸還

2019-09-12 20:40

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

2019-09-13 11:01

中秋別吃超速罰單！ 執法熱點大公開

2019-09-13 08:00

自認沒那麼衰不願續保 還酸保險公司騙錢…半年後GG了

2019-09-13 14:35

辣女大膽跨坐男子雙腿 貼臉頰耳語「再進一步，要8萬」

2019-09-13 08:07

悲傷中秋節 七星潭驚現浮屍

2019-09-13 13:05

公懲會石木欽自行請辭 友好綠營 人際關係複雜

2019-09-13 02:00

尼泊爾男傳裸照給人妻 被抓包瞎扯：在他們國家可接受

2019-09-13 09:28

司法界重大醜聞！石木欽請辭獲准 昔日同事法官：很意外

2019-09-13 13:51

「想對方就出發」 逾200張高鐵票見證5年遠距離愛情

2019-09-13 11:49

桃園龍潭區角頭遭槍殺 另一名嫌犯今落網

2019-09-13 16:19

公懲會委員長涉接受招待 司改會轟「太離譜」

2019-09-13 11:49

慘了！悠遊卡掉進排水溝蓋 警員用妙招化解危機

2019-09-12 22:05

桃市前經發局長 朱松偉涉索賄重機 變賣換現金

2019-09-13 00:20

辭公懲會委員長 石木欽聲明：成鬥爭下犧牲品

2019-09-13 18:23

北市重機死亡車禍 蔡英文正在200公尺遠處拜廟

2019-09-13 13:03

殉職警薛定岳告別式 同事送最後一程：不會忘記你

2019-09-13 13:40

綠帽夫赫見老婆露骨慾照揭姦情 只有小王吃刑責

2019-09-13 10:48

台中大里內新橋發現浮屍 靠手表刺青確認身分

2019-09-13 17:22

鹹水雞老闆遭16刀砍死 警逮6嫌查出毒品黑吃黑

2019-09-13 10:51

中秋月圓少婦墜落西子灣 警消礁岩縫裡救人

2019-09-13 02:43

北市轎車攔腰撞休旅車 1重機騎士遭波及命危搶救中

2019-09-13 10:39

中信老臣張明田賣地套利數億 法官裁定8千萬交保

2019-09-12 21:08

影／大貨車散落「半顆柚子」大小鐵塊 後方6車遭殃爆胎

2019-09-13 17:26

影╱士林遭潑酸女子傷勢重 正等待第二次手術

2019-09-13 14:06

女子走向危險海域 海巡機警救人

2019-09-13 13:06

柯以柔婚變糾結一年多 今出庭官司繼續拖

2019-09-12 21:13

台2線濱海公路化學車翻車 原料灑出一度嚴重回堵

2019-09-13 13:15

美國大叔駕愛艇遊小琉球 卡礁岩3天中秋大潮助脫困

2019-09-13 13:04

北市死亡車禍 重機騎士遭追撞「超衰」慘死

2019-09-13 13:13

因公殉職警員薛定岳公祭 獲褒揚令還晉升巡官

2019-09-13 13:05

國道多路段發生交通事故 回堵2公里

2019-09-13 10:05

公懲會委員長涉風紀 法官改革司法連線轟「豬隊友」

2019-09-13 15:45

巴拉刈防登革熱？投書男散布謠言罰4千

2019-09-13 00:20

竹縣抄兵工廠爆槍戰 1警受傷

2019-09-13 00:20

配偶遺產稅案 首例提交大法庭

2019-09-13 00:20

公懲會委員長涉案請辭 司法院：嚴重違反法官倫理

2019-09-13 10:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top