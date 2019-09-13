辭公懲會委員長 石木欽聲明：成鬥爭下犧牲品

2019-09-13 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



公懲會委員長石木欽因任最高法院庭長、高院院長期間，涉嫌受人招待，有違反「法官法」之虞，被北檢透過最高檢函轉司法院研處，石昨天搶在司法院人審會前請辭獲准；對此，石今天發聲明表示，他任公職超過40年，畢生奉獻司法，未有懈怠，如今因案請辭並非憂讒畏譏，只是「司法清白不容懷疑，個人清譽又豈能受人指點？」並控訴自己成為「鬥爭下的犧牲品」。

公務員懲戒委員會委員長石木欽，近期被查出在擔任最高法院庭長、高院院長期間，涉嫌接受佳和集團負責人翁茂鍾招待，而翁曾被控炒股，原遭判8年，最後卻僅判4月定讞，遭人質疑並檢舉，但檢廉查不出有具體對價圖利問題，於上個月將全案簽結。

但石此舉有違反「法官法」之虞，北檢因此透過最高檢函轉司法院研處，石昨天卻在下週司法院法官人事審議委員會前搶先請辭。

石木欽今天下午發聲明表示，他任公職超過40年，畢生奉獻司法，未有懈怠。在擔任公懲會委員長期間也致力促使公懲會法院化的行政革新、編纂案例要旨、投身組織改造，期使公懲會運作更符憲及保障人權。如今因個人審判作為不容於當道，「竟成鬥爭下的犧牲品」。