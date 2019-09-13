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闖紅燈警察目擊開罰2700元 男子不服遭法官打臉

2019-09-13 17:25聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市林姓男子去年底，騎機車行經愛一路與忠二路口時，闖紅燈左轉，剛好被在後方的基隆市警察局第一分局警員目擊，員警當場趨前攔停舉發。開罰2700元，並記違規點數3點，林姓男子不服，認為監視錄影畫面看不清係他的車牌，僅憑員警說的，打行政訴訟要求處分撤銷，法官指當時等紅燈還有其他車輛，假如不是有人闖紅燈，員警沒必要攔車開罰，駁回訴訟。

林姓男子說，當時員警攔下他告知他闖紅燈，他年逾70歲，攝護腺有問題應先讓他去尿尿，且他是跟著前面的車輛前進，並不覺得有闖紅燈行為。但員警不讓他去尿尿，其間並以侮辱性的口氣及鄙視的表情問他有沒有讀法律，並恐嚇要加開妨礙公務，及呼叫其他員警支援，有濫用警力。

林姓男子又說，員警監視錄影畫面看不清係他的車牌，僅憑員警說的。又他是逼不得已才違規等語。並聲明原處分撤銷。

基隆地方法院法官表示，員警是看到該機車輛闖紅燈後才追上去，林男質疑員警錄影畫未明確拍到他闖紅燈。但事實之認定、釐清本非僅能依憑單一證據，藉由不同證據之相互釐清佐證，亦能達釐清事實內容之效。

在互核前開監視器錄影畫面、勘驗筆錄及證人之證述可知，可確認該闖紅燈之車輛就是林男的車輛無誤，況衡以員警與原告先前均不相識，無任何恩怨或利害關係，且員警當時僅是在停等紅燈，周圍尚有其他車輛，倘非因見有違規情事，員警疏無特地趨前攔停原告之必要。

因此認定林男闖紅燈屬明確，裁處林男罰鍰2700元，並記違規點數3點，認事用法並無違誤，林男訴請撤銷原處分，為無理由，應予駁回。

基隆市林姓男子去年底，騎機車行經愛一路與忠二路口時，闖紅燈左轉，剛好被在後方的一...
基隆市林姓男子去年底，騎機車行經愛一路與忠二路口時，闖紅燈左轉，剛好被在後方的一分局警員目擊，員警當場攔停舉發。開罰2700元，並記違規點數3點。記者吳淑君／攝影
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基隆警察恐嚇
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