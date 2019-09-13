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中秋佳節少「牠」難團圓！他急尋3歲鳥兒子...喜劇收場

2019-09-13 16:50聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市許姓男子飼養灰鸚，2年餘以來都與「鳥兒子」相伴，但還不到3歲的小灰鸚正如小孩般頑皮，今清晨掙脫腳扣環後從窗戶飛出。許男心急如焚卻又苦苦尋不到小灰鸚蹤影。失蹤的小灰鸚飛累了，停在楠梓德賢路上一處大樓管理室外休息，員警獲報趕抵協助，發現小灰鸚有些焦慮不安，終於在鳥兒腳部發現飼主電話，助小灰鸚與飼主在中秋夜前團圓。

楠梓分局翠屏派出所員警今接近中午時分獲報，一處大樓內疑拾獲飛失鸚鵡，隨即趕往查看。員警到場發現，小灰鸚停留在大樓管理室外稍作休息，雖不怕生，但略微透露哀怨焦躁，判斷應是家鳥，於是先將鳥隻帶返派出所，給水並餵食飼料，幫助小灰鸚恢復體力。

員警原打算查詢鳥隻是否有植入晶片，但礙於適逢中秋連假，獸醫院均休診。員警幾經仔細查看，終於發現小灰鸚腳環上有編號，冒險靠近鳥兒腳部，卻不小心「被咬好幾回」，終於抄到腳環上寫著的飼主的連絡電話。

許姓男子接獲員警通知，欣喜若狂，趕緊跑到派出所認領「鳥兒子」；原本焦躁不安的小灰鸚一見主人，也馬上鎮靜。許男直說，這隻小灰鸚是兒子買回來陪伴他的，在兒子在外工作、不在家的日子裡，小灰鸚就是最好的陪伴，「見鸚如見子」，人鳥之間砍情深厚。

許男頻頻向員警致謝，直說鳥兒子突然在中秋佳節鬧失蹤，有幸虧員警機警相助，才能讓小灰鸚順利回家團圓，

高雄市許姓男子飼養的灰鸚今清晨掙脫腳扣環後奪窗而出，所幸有員警相助，讓鳥兒子順利...
高雄市許姓男子飼養的灰鸚今清晨掙脫腳扣環後奪窗而出，所幸有員警相助，讓鳥兒子順利在中秋佳節回家團圓。記者賴郁薇／翻攝
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中秋失蹤
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