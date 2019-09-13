公懲會委員長涉風紀 法官改革司法連線轟「豬隊友」

司法界爆重大醜聞。公務員懲戒委員會委員長石木欽被查出在最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理及不當接受招待等行為；司法院今證實，表示將追究其責任。民間司改會董事長、律師林永頌認為「百姓將對司法失去信心」；臉書粉絲專頁「法官改革司法連線」也出現貼文轟「為什麼要幫這些豬隊友背黑鍋」？

臉書粉絲專頁「法官改革司法連線」今天下午貼文文章，全文如下：

各位朋友午安，相信許多人已經看到，公懲會委員長石木欽法官風紀案件的新聞報導。對此，本連線對此表示譴責與遺憾。

據報載，包括石法官在內的數名資深法官，與當事人飲宴。這是不是嚴格法律定義下的貪汙，並不重要，光是程序外的不當接觸，對於訴訟程序的公平性，就會產生極大的疑慮。

我們這個世代的法律人，在解嚴之後奔騰的民主法治人權思潮中成長，深知程序正義的重要。訴訟之所以稱得上公平的紛爭解決機制，是因為所有的證據跟訴求，都要在程序當中提出來攤開來，再由身為中立第三人的法官進行裁判。

程序外的不當接觸將公平性破壞殆盡：誰知道你們私下講了什麼？誰知道你們有沒有利益輸送？

正因為知道威權時期的司法留下的沉重共業，我們這個時代的司法官嚴格乃至於嚴苛要求自己。別說到現場勘驗時，連當事人買的飲料礦泉水都不敢喝，碰到認識的律師承辦的案件，在案件進行期間，我們甚至就連在對方的臉書貼文按讚，都有顧忌，碰到在當律師的親戚，還要自請迴避。

這一年來發生的事情，卻讓我們深深地感受到，對我們這個世代而言已經是常識的司法倫理觀念，從來都不是這麼的理所當然。

前有邱太三、彭坤業的關說事件（還美其名為「轉知陳情」），現在又爆出資深法官集體跟當事人飲宴；而許多人沒有注意到的是，過去這段時間，其實有一些年齡相仿的司法官跟律師們，公開幫邱、彭兩人說項。

那個世代的法律人，司法倫理的觀念似乎出了不小的問題；讓人深感氣憤的是，為什麼我們都這樣要求自己了，卻還要幫這些豬隊友背黑鍋？

公信力的建立耗時費勁，卻能毀於一旦。我們在譴責、遺憾、疑問與憤怒之餘，也要呼籲司法院查明真相，除惡務盡，這樣才對得起大多數兢兢業業的司法人員，也才能為年輕的法律人保留一點希望。