親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

自認沒那麼衰不續保 還酸保險公司騙錢…半年後GG了

獨／阿翔夫妻合體拍廣告 Grace溫暖喊「沉住氣」

老婦只存兒時記憶 員警連線送她回家

2019-09-13 15:37聯合報 記者林保光╱即時報導

王姓老婦人疑患失智，但是兒時記憶卻反而慢慢浮現，她獨自騎腳踏車到高雄前鎮漁港附近，想要回到小時候的家，卻一出門便找不回現在的住處。高雄市警新興分局員警接獲港警通知，說老婦在高雄港66號碼頭檢查哨迷路，接老婦回新興區住處，她媳婦才說出，最近她常上午一出門，下午就得到派出所領人。

王姓婦人已84歲，她媳婦說，婆婆每天都會騎腳踏車去市場買菜，最近患失智症，但卻只記得她小時候住在前鎮漁港附近，常上午騎車出門，一要回家，就騎車往前鎮漁港方向走，要找小時候的家便迷路了。

據了解，王姓老婦最近再度騎車到前鎮漁港附近，高雄港務警察總隊駐66號碼頭檢查哨員警發現老婦迷路，才聯絡老婦戶籍地的新興警分局五福二路派出所，幫忙老婦找現居地。

派出所員警趕去檢查哨，將老婦載回派出所，還由警員劉瑞明幫她騎腳踏車，騎8公里路程回新興區。員警幫老婦拍了照片，四處查訪老婦的家，後來經義警及里長協助，終於得知老婦的現居地址，才順利將老婦載回家。

老婦的媳婦說，警察也曾幫婆婆申請了安心手鍊，但早已被婆婆搞丟，婆婆最近才常常上午一出門，就找不到現在的家，下午便要去各派出所接人，或者由警員送婆婆回家。員警才告訴老婦的媳婦，可以將寫有資料的布條縫在老婦衣服，一走失，警察就能盡快送她回家。

王姓老婦（左二）一出門就忘了現在住處，高雄港警和新興分局員警幫她找到家。記者林保...
王姓老婦（左二）一出門就忘了現在住處，高雄港警和新興分局員警幫她找到家。記者林保光／翻攝
分享

婆婆媳婦警察
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

曳引車裝載刨路機超高 號誌路牌應聲GG

2019-09-13 13:19

公懲會委員長涉風紀 法官改革司法連線轟「豬隊友」

2019-09-13 15:45

機車騎士依導航出遊誤闖快速道路　警護送脫險

2019-09-13 15:01

司法界重大醜聞！石木欽請辭獲准 昔日同事法官：很意外

2019-09-13 13:51

公懲會委員長接受招待／司改會斥離譜「若不妥應迴避」

2019-09-13 13:32

公懲會委員長接受招待／司法院：「傷害法官聲譽」 要究責

2019-09-13 13:29

北市死亡車禍 重機騎士遭追撞「超衰」慘死

2019-09-13 13:13

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

因公殉職警員薛定岳公祭 獲褒揚令還晉升巡官

2019-09-13 13:05

公懲會委員長涉接受招待 司改會轟「太離譜」

2019-09-13 11:49

遠航貸款轉借關企被罰400萬 興訟抗罰敗訴

2019-09-13 11:29

私菸製造工廠處偏鄉 查出進口菸絲以飼料報關

2019-09-13 11:21

綠帽夫赫見老婆露骨慾照揭姦情 只有小王吃刑責

2019-09-13 10:48

麥當勞前脫褲玩鳥 思覺失調男免刑監護6月

2019-09-13 10:42

公懲會委員長涉案請辭 司法院：嚴重違反法官倫理

2019-09-13 10:33

科技廠工地違法被勒令停工 包商私雇非法移工被緝獲

2019-09-13 09:29

辣女大膽跨坐男子雙腿 貼臉頰耳語「再進一步，要8萬」

2019-09-13 08:07

獨／桃園前經發局長涉貪案外案 LINE貼圖索賄曝光

2019-09-13 08:04

司法界重大醜聞…公懲會委員長石木欽 請辭下台

2019-09-13 02:00

公懲會石木欽自行請辭 友好綠營 人際關係複雜

2019-09-13 02:00

桃市前經發局長 朱松偉涉索賄重機 變賣換現金

2019-09-13 00:20

配偶遺產稅案 首例提交大法庭

2019-09-13 00:20

巴拉刈防登革熱？投書男散布謠言罰4千

2019-09-13 00:20

被判當選無效 花蓮議員葉鯤璟喊冤

2019-09-12 23:43

彰化永靖鄉代會涉賄選 5人緩刑

2019-09-12 22:42

柯以柔婚變糾結一年多 今出庭官司繼續拖

2019-09-12 21:13

證期雙證分析師開班授課 收學費、代操佣金遭起訴

2019-09-12 21:12

中信老臣張明田賣地套利數億 法官裁定8千萬交保

2019-09-12 21:08

配偶過世遺產稅核課期間起算爭議 最高行提案大法庭

2019-09-12 18:13

影／單車男喝茫闖紅燈被撞飛 掉擋風玻璃再滾地糗翻

2019-09-12 18:11

兒子冷血鋸女友分屍 母親自責痛哭「我沒有教好」

2019-09-12 17:26

撞死網球國手謝政鵬女友 公車司機遭判6月徒刑不得緩刑

2019-09-12 17:04

永靖鄉代會選舉涉賄5人被判刑 目前1人停權

2019-09-12 17:04

精神鑑定行為能力降低 他斬母頭拋下樓獲判無期徒刑

2019-09-12 16:48

砍斷媽媽頭拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

2019-09-12 16:07

魏應充逃漏稅二審判2年 最高法院今撤銷發回更審

2019-09-12 16:04

人力仲介夫妻誆騙越南外匯賺很大 2年吸金1億7千萬

2019-09-12 15:18

高中同學「出錢出力」組詐騙集團 騙大陸人上千萬元

2019-09-12 15:11

涉掏空美亞3億 美麗華黃春發300萬元交保

2019-09-12 14:30
看更多

熱門文章

司法界重大醜聞…公懲會委員長石木欽 請辭下台

2019-09-13 02:00

獨／桃園前經發局長涉貪案外案 LINE貼圖索賄曝光

2019-09-13 08:04

媒體人遺失錢包 「台灣人戴維斯」拾金不昧神歸還

2019-09-12 20:40

SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

2019-09-13 13:11

驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

2019-09-13 11:01

辣女大膽跨坐男子雙腿 貼臉頰耳語「再進一步，要8萬」

2019-09-13 08:07

中秋別吃超速罰單！ 執法熱點大公開

2019-09-13 08:00

墾丁潛水客遭洋流沖走 幸運遇休假出遊消防員

2019-09-12 16:07

公懲會石木欽自行請辭 友好綠營 人際關係複雜

2019-09-13 02:00

悲傷中秋節 七星潭驚現浮屍

2019-09-13 13:05

砍斷媽媽頭拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

2019-09-12 16:07

兒子冷血鋸女友分屍 母親自責痛哭「我沒有教好」

2019-09-12 17:26

尼泊爾男傳裸照給人妻 被抓包瞎扯：在他們國家可接受

2019-09-13 09:28

司法界重大醜聞！石木欽請辭獲准 昔日同事法官：很意外

2019-09-13 13:51

士林地院旁驚傳潑酸！2人受傷送醫 潑酸男逃逸無蹤

2019-09-12 18:19

超商蕃薯能帶皮吃嗎？ 店員曝「看店員良心」

2019-09-12 16:59

「想對方就出發」 逾200張高鐵票見證5年遠距離愛情

2019-09-13 11:49

鄭人碩助警逮毒犯 自謙「是個雞婆的人」

2019-09-12 16:31

慘了！悠遊卡掉進排水溝蓋 警員用妙招化解危機

2019-09-12 22:05

桃市前經發局長 朱松偉涉索賄重機 變賣換現金

2019-09-13 00:20

影／抄兵工廠爆槍戰 警匪駁火逾50槍一警受傷

2019-09-12 16:21

公懲會委員長涉接受招待 律師轟「太離譜」

2019-09-13 11:49

綠帽夫赫見老婆露骨慾照揭姦情 只有小王吃刑責

2019-09-13 10:48

士林地檢署出庭後 23歲女疑遭前男友潑酸送醫

2019-09-12 19:17

男清潔員對男保全「月下偷桃」 結束還露出燦笑

2019-09-12 15:48

中秋月圓少婦墜落西子灣 警消礁岩縫裡救人

2019-09-13 02:43

北市重機死亡車禍 蔡英文士林剛拜完廟離開

2019-09-13 13:03

北市轎車攔腰撞休旅車 1重機騎士遭波及命危搶救中

2019-09-13 10:39

中信老臣張明田賣地套利數億 法官裁定8千萬交保

2019-09-12 21:08

千鈞一髮勇警阻開槍逮通緝犯 徐耀昌：安全第一

2019-09-12 18:12

鹹水雞老闆遭16刀砍死 警逮6嫌查出毒品黑吃黑

2019-09-13 10:51

柯以柔婚變糾結一年多 今出庭官司繼續拖

2019-09-12 21:13

自認沒那麼衰不願續保 還酸保險公司騙錢…半年後GG了

2019-09-13 14:35

殉職警薛定岳告別式 同事送最後一程：不會忘記你

2019-09-13 13:40

魏應充逃漏稅二審判2年 最高法院今撤銷發回更審

2019-09-12 16:04

鄉民真的有正義！十大網友熱血爆棚行動

2019-09-12 15:52

對女病患蹭腿又捏胸 新北色牙醫起訴

2019-09-12 17:19

撞死網球國手謝政鵬女友 公車司機遭判6月徒刑不得緩刑

2019-09-12 17:04

女子走向危險海域 海巡機警救人

2019-09-13 13:06

國道多路段發生交通事故 回堵2公里

2019-09-13 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top