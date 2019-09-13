老婦只存兒時記憶 員警連線送她回家

2019-09-13 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



王姓老婦人疑患失智，但是兒時記憶卻反而慢慢浮現，她獨自騎腳踏車到高雄前鎮漁港附近，想要回到小時候的家，卻一出門便找不回現在的住處。高雄市警新興分局員警接獲港警通知，說老婦在高雄港66號碼頭檢查哨迷路，接老婦回新興區住處，她媳婦才說出，最近她常上午一出門，下午就得到派出所領人。

王姓婦人已84歲，她媳婦說，婆婆每天都會騎腳踏車去市場買菜，最近患失智症，但卻只記得她小時候住在前鎮漁港附近，常上午騎車出門，一要回家，就騎車往前鎮漁港方向走，要找小時候的家便迷路了。

據了解，王姓老婦最近再度騎車到前鎮漁港附近，高雄港務警察總隊駐66號碼頭檢查哨員警發現老婦迷路，才聯絡老婦戶籍地的新興警分局五福二路派出所，幫忙老婦找現居地。

派出所員警趕去檢查哨，將老婦載回派出所，還由警員劉瑞明幫她騎腳踏車，騎8公里路程回新興區。員警幫老婦拍了照片，四處查訪老婦的家，後來經義警及里長協助，終於得知老婦的現居地址，才順利將老婦載回家。