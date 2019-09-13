SOD是真的！男友在布簾外 女大生按摩被越南按摩師性侵

台北市驚傳女大學生和男友到按摩館按摩，卻遭本為逃逸越南移工的阮姓按摩技師性侵。女大學生「花花」9日晚間10點，和男友一同前往開封街一間按摩養生館消費，男友和「花花」只相隔一片布簾，想拒不到5公尺，沒想到按摩到一半，就被阮姓男子性侵得逞，事發當下「花花不敢張揚」，直到隔天才向男友哭訴，整起案情宛如日本SOD情節。

女大生「花花」和男友深夜到開封街一處按摩養生館消費，「花花」選擇全身精油按摩，由31歲的阮姓按摩技師替「花花」服務，不料按摩到一半，「花花」就被阮男強行性侵，儘管「花花」和男友只隔著一片布簾，但「花花」當下震驚不敢聲張，因此被性侵得逞。

「花花」隱忍和男友離開養生按摩館後，直到隔天才情緒崩潰向男友哭訴，「花花」向警方報案並到醫院驗傷，隨後到北市婦幼隊製作筆錄。

警方受理報案後立即到養生館逮捕阮姓男子，阮男坦承與「花花」發生關係，但強調是兩情相悅，臨時合意性交；警方發現，阮姓男子是在2014年來到台灣，擔任工廠技師工作，2017年成為逃逸移工，最後冒用他人身分證，在養生按摩館成為按摩技師。