因公殉職警員薛定岳公祭 獲褒揚令還晉升巡官

2019-09-13 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



上月２８日因騎機車追捕毒嫌殉職的新北市汐止派出所警員薛定岳，今天上午在彰化伸港老家舉辦公祭，來自全台各地警界代表、地方人士約500人都來送他最後一程，並由副總統陳建仁頒發褒揚令，還追晉為巡官，並獲覆蓋國旗，備極哀榮，家屬及同僚都哀戚不已。

薛定岳1個多月前才與交往9年的未婚妻拍完婚紗照，原本年底一起步入禮堂。他的未婚妻日前在臉書中，針對員績效評比、安全帽、酒駕及酒駕防制提出建言。

內政部長徐國勇今天上午參加公祭接受媒體採訪時回應表示，總統都有指示，警政署也立即進行相關檢討，將用獎勵代替，另針對安全帽問題，所有員警安全帽都符合標準，但可能因使用太久會出現性質疲乏等問題，使用期限過久的部分，將立即進行替換。

至於酒駕、毒駕問題，目前是酒駕法令剛修法完畢也較明確，但毒駕部分如何到達「無法駕駛」部分，將再與地檢署、法院相關單位進行研議，他也呼籲，如此年輕、對國家如此有貢獻的員警的殉職令人不捨，希望全民了解，不要酒駕，更不要吸食毒品，並尊重員警執勤。

薛定岳的告別式，上午在彰化縣伸港第一公墓舉行，由副總統陳建仁頒發褒揚令、內政部長徐國勇追頒楷模獎章、警政署長陳家欽追晉巡官職務，靈柩並獲覆蓋國旗、警旗。

汐止分局巡官邱泰恆在宣讀薛定岳事蹟時，一度哽咽，不少參加告別式的親友以及警界同僚也在台下拭淚，場面哀戚。