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驚！從天而降的子彈 2公里外的關西營區靶場射進民宅

公懲會委員長涉接受招待 律師轟「太離譜」

2019-09-13 11:49聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

司法界爆重大醜聞公務員懲戒委員會委員長石木欽被查出在最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理及不當接受招待行為；司法院今表示，石嚴重違反法官倫理，將追究其責任。民間司改會董事長、律師林永頌抨擊，若屬實，百姓會說「這種人還可以當院長、委員長」，對司法失去信心。

林永頌說，石木欽擔任過最高法院庭長，現在又是公懲會委員長，這都是很重要位置；公道來看，若法官的朋友有法律問題請教，只要法官不是承審這個案件，也不是院長，那提供法律意見OK，說違反倫理有點過分；但若是承審案件的法官，與當事人一點互動都不行，更別說吃飯、提供法律意見等；若是院長，雖然幾乎不辦案件，但仍要迴避。

林永頌指出，公懲會是針對法官、檢察官等公務員不當違法懲戒的機關，若連公懲會委員長都未遵守倫理，「那實在太諷刺，太離譜！」；還有，司法院今年7月公布一項人民對司法改革的滿意調查，結果顯示不滿意，代表人民不信任法官，就像這件醜聞一樣，重挫司法形象。

林永頌抨擊，若公懲會委員長自己都無法遵守，弄多少改革都沒有，希望相關機關調查清楚，若屬實，那非常遺憾，百姓會說「這種人還可以當院長、委員長」，對司法失去信心。

公務員懲戒委員會委員長石木欽，涉嫌幫一名翁姓友人針對其訴訟案提供意見，並有多次宴...
公務員懲戒委員會委員長石木欽，涉嫌幫一名翁姓友人針對其訴訟案提供意見，並有多次宴飲及不當往來，將被司法院追究行政責任。圖／報系資料照
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倫理醜聞公務員
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