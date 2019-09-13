公懲會委員長涉接受招待 律師轟「太離譜」

2019-09-13 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



司法界爆重大醜聞。公務員懲戒委員會委員長石木欽被查出在最高法院庭長、台灣高等法院院長期間，有違反法官倫理及不當接受招待行為；司法院今表示，石嚴重違反法官倫理，將追究其責任。民間司改會董事長、律師林永頌抨擊，若屬實，百姓會說「這種人還可以當院長、委員長」，對司法失去信心。

林永頌說，石木欽擔任過最高法院庭長，現在又是公懲會委員長，這都是很重要位置；公道來看，若法官的朋友有法律問題請教，只要法官不是承審這個案件，也不是院長，那提供法律意見OK，說違反倫理有點過分；但若是承審案件的法官，與當事人一點互動都不行，更別說吃飯、提供法律意見等；若是院長，雖然幾乎不辦案件，但仍要迴避。

林永頌指出，公懲會是針對法官、檢察官等公務員不當違法懲戒的機關，若連公懲會委員長都未遵守倫理，「那實在太諷刺，太離譜！」；還有，司法院今年7月公布一項人民對司法改革的滿意調查，結果顯示不滿意，代表人民不信任法官，就像這件醜聞一樣，重挫司法形象。