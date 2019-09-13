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綠帽夫赫見老婆露骨慾照揭姦情 只有小王吃刑責

2019-09-13 10:48聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市許姓人妻去年透過交友軟體結識單身蔡姓男子，兩人相談甚歡，女方竟拋下已婚身分，兩度與新歡赴摩鐵偷歡。許女丈夫無意間在妻子手機內發現與「小王」的煽情對話，通訊內容還不乏火辣交歡照，頓時萌生羞憤情緒，提告妻子、蔡男通姦。橋頭地方法院依相姦罪，判蔡男應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，並賠償被害丈夫40萬元。許女則因丈夫撤告，獲不起訴。

判決指出，蔡男去年7月透過交友軟體結識已婚許女，兩人暢聊近半個月後，許女才透露自己「有老公」，已是人妻身分。然而，偷情二人仍按捺不住慾火，蔡男約許女赴高雄市一家汽車旅館翻雲覆雨；兩人意猶未盡，兩日後再起意偷歡，事後還頻傳露骨言語調情。直到許女丈夫發現，妻子手機中有煽情對話及照片，才抓包不倫姦情，盛氣追問之下，許女坦承通姦。

許女丈夫提告妻子、蔡男通姦，並向蔡男求償80萬元。蔡男再三否認與人妻發生性行為，辯稱與許女的對話僅是調情，照片女主角另有其人，並非許女。然而，許女坦承自己就是相片中的女性。

橋頭地方法院勘驗許女、蔡男對話紀錄，發現兩人對話明顯針對彼此之間的性交體驗調情說愛，且許女身為人妻人母，自當沒有理由憑空杜撰通姦事實，兩人通姦罪證明確。法官認為，蔡男雖是單身，但仍與有夫之婦偷情，還傳送激情文照給許女，露骨表達兩人情慾，害許女丈夫深感痛苦而離婚，傷害至深。

法官指出，蔡男犯相姦罪，犯後又未對被害丈夫表示歉疚、彌補，態度欠佳，綜合考量之下，依相姦2罪判蔡男應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，並判賠40萬元；許女則因丈夫撤告，獲不起訴。全案仍可上訴。

高雄市許姓人妻去年與單身蔡姓男子發生姦情，橋頭地方法院依依相姦2罪判蔡男應執行有...
高雄市許姓人妻去年與單身蔡姓男子發生姦情，橋頭地方法院依依相姦2罪判蔡男應執行有期徒刑5月，得易科罰金15萬元，並判賠40萬元；許女則因丈夫撤告，獲不起訴。示意圖／Ingimage
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