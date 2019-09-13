麥當勞前脫褲玩鳥 思覺失調男免刑監護6月

2019-09-13 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



唐姓男子去年9月26日12時在台南市一間麥當勞前脫下褲子，露出生殖器並撫摸其生殖器，民眾覺得不快作噁，報警處理，檢方認唐妨害風化起訴，經司法精神鑑定他罹患思覺失調症，必須接受治療才能改善其行為，台南地院法外施恩，認唐犯公然猥褻罪，但他罹患思覺失調症免刑，應令入相當處所，施以監護6月，可上訴。

判決指出，唐的行為雖然是法律所不允許，照一般的情況，法院是應該量處刑罰。但院方考量到唐行為造成的危害不算太大，唐有特殊的身心狀況，且本案有情輕法重的情形，認唐實際上需要的是治療，而不是刑罰，因此，依據刑法第61條第1款的規定，情節輕微，顯可憫恕，免除刑罰。

台南地院委託台南醫院為唐作司法精神鑑定，認為他罹患有思覺失調症，因此對於行為的理解和控制能力，都達到明顯減低的情形。

台南地院認唐犯的公然猥褻罪，最輕法定本刑雖然是罰金，如果考量他特殊的身心狀況，酌減其刑後，雖然可以判處罰金。然而，唐本身並沒有謀生能力，主要依賴母親的照顧。除非讓唐入獄服刑，任何可以易科罰金的自由刑或罰金刑，實際上被處罰的，並不是唐，而是已經照顧唐到身心俱疲的母親。