辣女大膽跨坐男子雙腿 貼臉頰耳語「再進一步，要8萬」

2019-09-13 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園湯姓男子去年6月1日被控強吻、指侵酒醉女子，他喊冤是對方主動跨上自己腿上，還貼近臉頰耳語說「再進一步，要8萬元」，自己說沒錢就被她連賞3個耳光，女子則表示會這麼說是為了讓他知難而退，目的在嚇阻，但檢方認為女子指控有瑕疵，加上無其他積極實證，不予起訴。

女子控訴，湯男（31歲）當天凌晨4點多在酒吧見她搭計程車看，竟然開車尾隨在後，並趁著停靠路邊時上前搭訕，釋出善意說要載她回家，結果上車後就被帶到人煙稀少處，慘遭湯強吻、撫摸，甚至用手指性侵得逞，控告湯強制性交、強制猥褻。

女子還說，因為喝很醉，醒來發現在湯的車上，對方還摸她用手指侵，發現後就打湯阻止並推開，並說「那你8萬元給我」，是想嚇嚇對方，沒想到他說沒錢，還拆下手表說要送她，自己拒絕後湯才載她回家。

檢方訊時，湯否認犯行，辯稱想留下女子聯絡方式，搭訕時還替她付車錢，對方也是清醒狀態，後來2人在大馬路邊互看一眼，女子就跨坐到他身上，彼此親吻、撫摸，她並接近耳語說「再進一步，要8萬塊」，但自己說身上沒這麼多現金並請她坐回去，就女子被賞了3個耳光。

湯指出，當時都已經天亮，外面都還有人在運動，女子更罵他「沒錢還敢來、不要碰我」等語，最後才載她回家。

檢方考量，女子自稱當時酒醉，卻仍有辦法連續撥打2通電話叫計程車，另2名友人對於女子當天的狀態、說詞等均有出入，加上她自稱對湯說「那你8萬元給我」是為了嚇退他，該舉動也和一般遭受性侵害被害人打算阻止、嚇阻加害人的反應有所歧異。