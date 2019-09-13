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獨／桃園前經發局長涉貪案外案 LINE貼圖索賄曝光

2019-09-13 08:04聯合報 記者張宏業╱即時報導

桃園市府前經發局長朱松偉被控利用權勢，主動向業者索賄遭檢調偵辦，調查局北機站查扣朱的手機鑑識，意外追出朱還曾用LINE索賄重型機車的案外案，朱收受重機後再透過管道轉賣變現，過程疑涉洗錢；北機站前不久發動第2波搜索，業者坦承送了2部重機給朱，市價近百萬元。

朱松偉2016年擔任桃園市經發局長，被視為桃園市長鄭文燦愛將，他因涉嫌向「全徽道安科技」董事長孫瑀索賄與餽贈紅酒，甚至連五星級飯店住宿費都要求埋單，今年初遭桃園地院裁定收押，朱當時透過律師轉述「我會好好面對。」

詎料，調查局在朱松偉收押期間，從手機的LINE貼圖內容發現洗錢案外案，因而發動第2波偵辦行動，搜索5家涉案廠商，但這次槓上開花的案情，查辦過程卻格外低調，北機站已前將朱及行賄廠商共5人列貪汙被告，全案函送桃園地檢署偵結。

檢調過濾朱松偉LINE對話內容，發現朱擔任「亞洲矽谷計畫」副執行秘書期間，曾對2家投標廠商傳送日本大型重機貼圖，朱為避免遭截圖留下證據，傳送圖片後未加註任何文字，等於是藉由圖像，暗示業者餽贈重機作為護航得標的對價。

朱松偉在審查一件標案時，曾傳送日本重車大廠SUZUKI經典名駒GSX1300R「隼」的圖片給廠商，業者依據車輛型號搜尋售價，發現車價相當昂貴，經評估後乾脆「已讀不回」，朱見廠商沒有反應，又傳送另張價格較便宜的重機圖片，廠商認為價格可負擔，直接買新車送到朱的家中。

朱松偉用相同手法，向另家廠商傳送KAWASAKI重機圖片，該廠商為取得標案只好埋單；檢調原認為朱是大型重機愛好者，但過濾金流發現，朱並未將這2部重機收藏自用，而是變賣換現，形同變相收賄。

桃園市府前經發局長朱松偉（圖左）被控傳LINE貼圖向業者索賄。圖／資料照片
桃園市府前經發局長朱松偉（圖左）被控傳LINE貼圖向業者索賄。圖／資料照片
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