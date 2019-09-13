桃市前經發局長 朱松偉涉索賄重機 變賣換現金

2019-09-13 00:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



桃園市政府前經發局長朱松偉索賄案，調查局另查出洗錢案外案。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園市府前經發局長朱松偉擔任「亞洲矽谷計畫」副執行秘書期間，涉嫌利用承辦公共工程案機會，主動向業者索賄遭檢調偵辦。調查局北機站查扣朱的手機過濾，意外發現朱曾向業者索討大型重機的案外案，日前發動第二波搜索、約談，有業者坦承曾送兩部重機給朱，市價近百萬元。

朱松偉二○一六年擔任桃園市經發局長，被視為是桃園市長鄭文燦愛將，他涉嫌向「全徽道安科技」董事長孫瑀索賄與餽贈紅酒，今年初遭桃園地院裁定收押。沒想到調查局還原鑑識朱的手機後，從LINE對話內容查出洗錢案外案，但這次槓上開花的案情，搜索過程卻格外低調，北機站將朱及行賄廠商共五人列貪汙被告，全案函送桃園地檢署偵結。

檢調過濾朱松偉LINE對話內容，發現朱擔任「亞洲矽谷計畫」副執行秘書期間，曾對兩家投標廠商傳送日本大型重機貼圖。朱為避免遭截圖留下證據，傳送圖片後未加註任何文字，暗示業者餽贈重機作為護航得標對價。

此外，朱松偉在審查一件標案期間，傳送日本重機大廠SUZUKI經典名駒GSX1300R「隼」的圖片給廠商，因車價頗高，令廠商不知如何是好，經評估後乾脆「已讀不回」。朱見廠商沒有反應，又傳送另一張價格較便宜的重機圖片，廠商認為價格可負擔，直接買新車送到朱家中。

朱松偉用相同手法，向另一家廠商傳送KAWASAKI重機圖片，廠商為取得標案只好埋單；檢調原認為朱是大型重機愛好者，但過濾金流發現，朱未將這兩部重機收藏自用，而是變賣換現，等於是變相收賄。

檢調還從朱松偉手機發現，朱擔任經發局長期間，藉由桃市府向桃園客運辦理車輛租用機會，涉嫌向廠商索討小額賄款，檢調已用證人約談桃園客運前董事長吳運豐，另案偵辦中。