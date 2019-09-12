證期雙證分析師開班授課 收學費、代操佣金遭起訴

2019-09-12 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



證期雙證分析師陳韋霖，2016年起用證券公司貴賓室開班授課，又成立line群組提供選擇權標的分析意見和建議，涉嫌向19人收取學費約38萬元，又多次集資共3千多萬元幫忙代操，賺取歐33萬元佣金，士林地檢署日前偵結，依違反期貨交易法提起公訴。

起訴指出，陳從2016年起在網路張貼「選擇權教學」影片、文宣，推銷「比例式價差、選擇權雙賣」等課程，在北市大同區一家證券公司貴賓室開課，課後成立群組，向學員收取5000至3萬5千元不等學費，共計犯罪所得38萬3800元。

陳涉嫌在群組5度集資共計3855萬計，代操選擇權、期貨等標的，共獲利511萬餘元，陳獲得代操佣金33萬2276元。全案直到去年2月6日，選擇權市場發生重大波動，導致相關代操帳戶鉅額虧損，投資者不堪受損，陸續提出檢舉、告訴。

陳供稱，確實沒有主管機關許可，基於「售後服務」，在教學群組提醒學員下單時間、建議下單內容，後續還有接受委託進行代操。多名告訴人提出對話證據指控，陳男先後收許學費，在群組建議選擇權履約價，後來還有招募代操會員。