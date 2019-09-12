中信老臣張明田賣地套利數億 法官裁定8千萬交保

2019-09-12 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



中信銀董事長室專委張明田被控透過弟媳巫春香當人頭，購入台南市土地，巫春香再將高價賣給張明田的永約公司，賺取4億多元價差，永約支付的價金來自中信內湖購地案不法所得，張明田、張明人兄弟偵查中被羈押，檢方今起訴張氏兄弟多人，移審後，法官晚間裁定張明田8000萬元交保、張明人2500萬元交保，均三限，每周各到派出所報到一次。

中信銀2012年擴充行政大樓，張明田透過永約與長虹建設投資該土地賺取價差，致中信銀損失1億8000萬元；張明田之後以51億元將土地賣回中信銀，讓中信損失7億元，2筆交易讓張氏家族獲利近9億元，一審，張明田被判15年徒刑，張明人被判14年。

檢方指控，中信銀2012年要處分台南北門路一塊土地，張明田透過巫春香以9600萬元購入，2015年再以5億2500萬元轉賣永約，賺取4億2000萬元，但永約支付的購地款來自內湖購地案不法所得。

同案，檢調懷疑中信金以低於市價64億元將松壽大樓賤售給前碩河開發董座詹偉立，為釐清鑑價有無不實，搜索麗業、宏大、歐亞不動產估價師事務所，帶回詹偉立、中信銀行舍管理部副理柯弘達等偵訊，訊後詹偉立以100萬元交保。