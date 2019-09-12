科技辦案對抗集團犯罪 雲檢成立科技指揮中心

2019-09-12 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



犯罪模式集團化，讓辦案過程往往可能因一時之差，喪失破案先機，尤其2020大選將屆，為打擊賄選等犯罪，雲林地檢署今天成立科技偵查指揮中心，透過即時視訊，把同案偵查庭的偵查情況同步彙集到指揮中心，由承辦檢察官可隔空指揮偵訊，讓各偵查庭訊息互通有無，交叉比對證據，強化偵查效能，讓想作偽證、小弟擔大罪的人難以得逞。

台南高分檢檢察長張清雲、雲林地檢署檢察長郭永發、雲地檢主任檢察官黃怡華、江金星、黃瑞盛等今天共同揭牌，讓雲林刑事偵查邁入科技的新里程。

檢察官施家榮解說指揮中心的科技功能，他說，透過電視牆把訊問中的各偵查庭動態和筆錄，同步秀在銀幕，讓坐鎮指揮中心的主辦檢察官可馬上同步交叉比對供詞和事證，並快速傳達供詞破綻，掌握偵訊黃金時間，免得想擔大罪的小弟作偽證，而讓主嫌被釋放，想要在事後追捕，得再耗費人力時間。

高分檢檢察長張清雲也說，科技和集團式犯罪愈來愈普遍，例如詐騙集團或樁腳買票，檢方的刑事偵查設備及方法也要與時俱進，才能有效打擊不法，科技偵查指揮中心除能掌握黃金偵訊時間，透過數位鑑識、大數據等讓偵查更科學，也更精準。