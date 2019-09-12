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配偶過世遺產稅核課期間起算爭議 最高行提案大法庭

2019-09-12 18:13聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

「大法庭制度」今年7月4日上路，避免「司法如月亮，初一十五不一樣」，對個案當事人訴訟權影響甚鉅；最高行政法院審理一件遺產稅案件，對於配偶差額剩餘財產分配請求權，計入遺產總額課徵遺產稅核課期間的起算始點，評議結果作為裁判基礎的法律見解與先前歧異，認為有必要統一，今首度提案予大法庭。

新聞稿指出，最高行政法院第二庭審理遺產稅事件，經評議結果採為裁判基礎法律見解，與先前裁判法律見解歧異，認有應予統一必要，乃踐行對其他各庭徵詢意見之徵詢程序，經徵詢回復後，有兩庭同意該庭見解，但有一庭不同意。

合議庭乃依行政法院組織法第15條之2第1項規定：「最高行政法院各庭審理事件，經評議後認採為裁判基礎之法律見解，與先前裁判之法律見解歧異者，應以裁定敘明理由，提案予大法庭裁判。」以裁定將此法律爭議提交予大法庭裁判，以統一最高行政法院各庭間歧異之法律見解。

此為最高行政法院大法庭新制於今年7月4日上路施行以來，為避免與先前裁判見解歧異，首例提案予大法庭，開啟大法庭程序以統一法律見解事件。

本件提案法律爭議概要：

夫妻於民國74年6月4日以前結婚，並適用聯合財產制，其中一方配偶死亡（下稱先死亡配偶），其繼承人於司法院釋字第620號解釋前，申報遺產稅時，列報夫妻剩餘財產差額分配請求權（下稱差額分配請求權）扣除額，但為稽徵機關依「最高行政法院91年度3月份庭長法官聯席會議決議」，74年6月4日以前取得夫妻原有財產，不列入差額分配請求權範圍，而核為0元，作成遺產稅課稅處分，繼承人不服循序提起行政訴訟。

為繼承人之一的「配偶（下稱後死亡配偶）」於行政救濟中死亡，其繼承人於法定期間內申報遺產稅，但未將於「先死亡配偶遺產稅案」中列報為扣除額的「後死亡配偶差額分配請求權」，列報計入「後死亡配偶遺產總額」。

嗣司法院釋字第620號解釋公布，行政法院依該號解釋意旨，判決撤銷先死亡配偶遺產稅課稅處分確定，則後死亡配偶對先死亡配偶差額分配請求權，計入遺產總額課徵遺產稅核課期間，應自何時起算？（是從先死亡配偶行政救濟案確定以後？還是釋字620解釋公布以後？）如無故意以詐欺或其他不正當方法逃漏稅捐情事，則是否屬稅捐稽徵法第21條第1項第1款「已在規定期間內申報」，其核課期間應為5年或7年？

遺產夫妻司法院
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