兒子冷血鋸女友分屍 母親自責痛哭「我沒有教好」

2019-09-12 17:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



31歲吳茂騰與在KTV上班的43歲張姓女子同居約兩年，今年1月間因不滿張女提分手，吳徒手將她勒斃後分屍為七大塊裝塑膠袋丟棄，南檢依殺人罪起訴，建請法官從重量刑，吳母今天出庭作證，稱20多年來因遭家暴離婚，只想工作賺錢，不要讓親朋好友看不起，自責痛哭「我沒有教好」。神情冷酷吳也不禁吸鼻抽搭起來。

吳母指出，20多年來，因前夫酗酒後，情緒上來會打她和一對子女，記得最後一次遭家暴時被打到臉腫、流鼻血、嘴巴流血，兒子也被打，最後鬧到警方把她和子女載走，離婚後，她擺攤作生意賺錢，4、5歲女兒沒人帶，當時就讀小四的兒子起床後，還會幫妹妹買早餐，照顧妹妹。

她提到，兒子求學階段，很羞澀，也可能沒有爸爸，常遭同學欺負，直至有次和同學打架，被叫到學校去，當場看到對方拍桌，經詢問後才知道同學脫他褲子，這才打了起來。「我不是好媽媽」她不清楚兒子在校細節，告訴兒子在校時，若不是危害生命，被打幾下沒關係。

吳母提到往事不禁從中來，哭了出來，審判長詢問是否「暫停一下」，助理人員甚至遞上面紙，「我沒有教好」她自責痛哭，只想工作賺錢，不要讓親朋好友看不起。此時，坐在被告席上吳也不禁吸鼻抽搭起來。

然而，吳已婚搞外遇，認識死者張女，吳母說，張女曾打電話給她，聲稱是兒子的女朋友，指口角後兒子把門弄壞，甚至吵架無法上班，要她出面處理，質疑她怎麼教小孩？對方也說「不會跟這種爛人在一塊，請妳放心」。

吳母不清楚兩人交往情況，但吳已婚又外遇，自認做錯了，無法面對家人，吳母說，3、4年前搬出去，兒子很少跟家人連絡，每次都趁家人不在時才回家拿東西。吳說，父母離異後，第一次與父親見面蠻害怕，小時候常睡到一半被叫起來打。他也說，與張女分手，是對方叫他回來復合。