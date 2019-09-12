親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

士林法院旁驚傳潑酸！2人受傷送醫 凶嫌逃逸無蹤

裕隆人事大變動！陳國榮請辭獲慰留 集團不設副執行長

永靖鄉代會選舉涉賄5人被判刑 目前1人停權

2019-09-12 17:04聯合報 記者林敬家╱即時報導

永靖鄉鄉民代表會主席林大福、副主席邱平舜去年為求正副主席選舉獲得連任，各出資225萬元及75萬元行賄鄉代，彰化地院審理依違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪將林大福判處有期徒刑2年，邱平舜有期徒刑1年，兩人都緩刑4年，褫奪公權4年，並在判決確定後須向公庫支付60萬元與40萬元，可上訴。

這件賄選案涉案被告還有收受賄款的鄉民代表余秉峰、邱世明與邱柏彰，以及白手套前鄉長黃建彰、前代表詹日新（現任代表詹文惠之父），另有涉案幫忙轉交買票賄款的地方人士趙姓與黃姓男子都被起訴，余秉峰、邱世明、邱柏彰都被依收受賄賂罪處有期徒刑1年7月，褫奪公權3年，余秉峰與邱世明都緩刑4年。

黃建彰被依交付賄賂罪處有期徒刑1年2月，褫奪公權4年，趙男與林男分別處有期徒刑1年7月、1年8月，緩刑4年，褫奪公權3年，詹日新則判無罪。

彰化地院一審判決，認為大部分被告過去未曾有犯罪紀錄，犯後坦承犯行，予以緩刑。民政處指出，本屆永靖鄉民代表會共11位代表，一審判決有5名鄉代分別受1年至2年不等的有期徒刑宣告，僅邱柏彰未受緩刑宣告，自判決日起停止代表職權，其餘鄉代則在判決褫奪公權確定前都仍有代表職權，目前停權1人並不屬出缺人數，依法開會人數仍達半數，召開臨時會及定期會並不影響運作。

林大福與邱平舜去年為求正副主席選舉獲得連任，以每票60萬元（即各分攤45萬元及15萬元）行賄5名代表，去年以6票比5票當選連任，卻因有人倒戈爆出賄選疑雲，據傳雙方極力拉攏「關鍵票」，有代表涉嫌兩邊拿錢，一邊收取105萬元後，另一邊再加碼到150萬元，因涉案代表認罪，有人說出內情後，轉為汙點證人案情曝光。

彰化檢方追查永靖鄉鄉民代表會賄選案，將賄款300萬元全數追回查扣。 記者林敬家／...
彰化檢方追查永靖鄉鄉民代表會賄選案，將賄款300萬元全數追回查扣。 記者林敬家／翻攝
分享

賄款賄選
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

魏應充逃漏稅二審判2年 最高法院今撤銷發回更審

2019-09-12 16:04

撞死網球國手謝政鵬女友 公車司機遭判6月徒刑不得緩刑

2019-09-12 17:04

砍斷媽媽頭拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

2019-09-12 16:07

兒子冷血鋸女友分屍 母親自責痛哭「我沒有教好」

2019-09-12 17:26

配偶過世遺產稅核課期間起算爭議 最高行提案大法庭

2019-09-12 18:13

影／單車男喝茫闖紅燈被撞飛 掉擋風玻璃再滾地糗翻

2019-09-12 18:11

精神鑑定行為能力降低 他斬母頭拋下樓獲判無期徒刑

2019-09-12 16:48

人力仲介夫妻誆騙越南外匯賺很大 2年吸金1億7千萬

2019-09-12 15:18

高中同學「出錢出力」組詐騙集團 騙大陸人上千萬元

2019-09-12 15:11

涉掏空美亞3億 美麗華黃春發300萬元交保

2019-09-12 14:30

男子北上台北校園行竊80萬 換搭6次計程車仍被逮

2019-09-12 14:28

詐騙專挑偏鄉下手？連3詐幸好都被她們擋下來

2019-09-12 13:40

飆罵鄰居又扯褲露鳥 莽撞男辯：證明下體健康、沒爛

2019-09-12 12:21

北斗星號公海賣油21次撈17億 一次賣給北韓露餡被起訴

2019-09-12 12:21

警追詐騙賊奔500公尺 追回150萬血汗錢

2019-09-12 12:20

知名藥妝廠面膜報廢流入市面 環保公司轉送還上網拍賣

2019-09-12 11:02

椿腳涉賄他被判當選無效 花蓮縣議員葉鯤璟喊冤要上訴

2019-09-12 10:31

女學生摔出公車外遭輾身亡 保養技師有罪賠錢換到緩刑

2019-09-12 10:31

中信購地案 老臣張明田等人涉證交法遭起訴

2019-09-12 10:30

女學生摔出車外身亡 基隆客運事後竟「造假」保養紀錄表

2019-09-12 10:27

麻將是國粹？賭客異議打衛生麻將消遣無罪遭駁

2019-09-12 09:22

宅配員弄丟貨物 主管偽造簽名扣他薪水吃上官司

2019-09-12 09:06

涉掏空美亞3億元 美麗華黃春發以300萬元交保

2019-09-12 09:02

嘉縣議員王焜玄涉賄選 一審判4年

2019-09-12 01:15

羈押第一晚 他就拿鐵碗計畫挖通道逃獄

2019-09-12 00:25

9級強風酒駕摔車 訴請國賠敗訴

2019-09-12 00:20

收入千萬律師 欠稅費被管收

2019-09-12 00:17

施明德控法官嗆「我是綠的」 這法官曾被評「接地氣」

2019-09-11 22:38

美麗華黃春發涉掏空 檢調今搜索約談

2019-09-11 19:15

女版黃安劉樂妍辱人出庭不認罪 她：怕再有人被騙

2019-09-11 18:25

疑涉舞弊 同樣題目重考竟差62分中油解雇16人

2019-09-11 18:22

下垂電線勾機車把手害婦人遭撞死 永和區公所判賠598萬

2019-09-11 17:02

屏東本屆第一個 縣議員潘淑真遭判當選無效

2019-09-11 16:58

為手遊盜刷30筆女友媽信用卡 法官：價值觀嚴重偏差

2019-09-11 16:29

立法院前秘書長林錫山貪汙入獄 法院裁定應執行13年

2019-09-11 16:09

苗栗市2機車相撞碎片噴飛 女騎士開刀搶救

2019-09-11 15:31

騎士摔癱求2500萬國賠 法院查出樹倒原因判他輸

2019-09-11 15:21

電影看太多？北所收容人用鐵碗挖洞逃獄

2019-09-11 14:57

大街上開車拖妻 熱心路人協助報警

2019-09-11 14:32
看更多

熱門文章

天道盟盟主鐵霸50壽宴 黑幫齊聚東區

2019-09-11 21:14

岡山傳統「籃籗會」驚竄火舌 疑瓦斯管線起火釀禍

2019-09-11 21:18

全台這水庫最常「抓交替」？ 原來水底藏著它…

2019-09-12 09:00

女學生摔出車外身亡 基隆客運事後竟「造假」保養紀錄表

2019-09-12 10:27

腳踏車快到看不到車尾燈！汐止今早塞車到崩潰

2019-09-12 11:02

知名藥妝廠面膜報廢流入市面 環保公司轉送還上網拍賣

2019-09-12 11:02

毛骨悚然！女大生約看房卻見「驚人一幕」 網：結伴同行較安全

2019-09-12 11:00

台88貨櫃車與砂石車車禍 國1大塞車

2019-09-12 11:13

砍斷媽媽頭拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

2019-09-12 16:07

麻將是國粹？賭客異議打衛生麻將消遣無罪遭駁

2019-09-12 09:22

中醫師負了愛情長跑的她 有家室的他應給付200萬

2019-09-11 22:39

恐怖情人鋸女友分屍想道歉 死者兒子「我媽都走了」

2019-09-12 13:21

鄭人碩超猛！超商直擊單警對付毒蟲 他立刻拔刀相助

2019-09-12 15:04

高中同學「出錢出力」組詐騙集團 騙大陸人上千萬元

2019-09-12 15:11

墾丁潛水客遭洋流沖走 幸運遇休假出遊消防員

2019-09-12 16:07

新北萬里火燒船2人獲救 一名漁工無生命跡象

2019-09-12 11:02

曾引爆搶購潮！Kitty玩偶晃眼20年 賣家貼出超狂二手價

2019-09-11 21:36

越配欠債 騙16歲女兒來台賣淫

2019-09-12 00:14

看問題／逐步廢死 關到死算保障人權？

2019-09-12 00:21

鄭人碩助警逮毒犯 自謙「是個雞婆的人」

2019-09-12 16:31

施明德控法官嗆「我是綠的」 這法官曾被評「接地氣」

2019-09-11 22:38

中信購地案 老臣張明田等人涉證交法遭起訴

2019-09-12 10:30

「我想回家」 夢到失蹤11年姊姊 隔天接獲警回報消息

2019-09-12 14:21

行搶失風急逃跑 後有泰國人妖光屁股追出摩鐵

2019-09-12 12:56

吳慶陸病死中監 死囚剩39人

2019-09-12 00:08

國3南向新台五入口匝道貨車翻覆 石灰灑落封閉中

2019-09-12 09:03

啤酒廣告男演員涉毒 檢複訊聲稱毒品自己使用5萬交保

2019-09-11 21:04

印尼漁工被繩索纏斷腿 斷肢落海接不回

2019-09-11 20:08

影／2歲女童半夜外出找媽媽 員警當起奶爸好窩心

2019-09-12 14:44

涉掏空美亞3億元 美麗華黃春發以300萬元交保

2019-09-12 09:02

騎車遭飛天磚頭砸中小腿 孕婦血流如注幸無生命危險

2019-09-12 14:24

北市德州撲克競賽途中爆火警 消防疏散56人參賽者驚

2019-09-11 23:29

通緝犯槍上膛 警一根手指阻擊發

2019-09-12 00:26

宅配員弄丟貨物 主管偽造簽名扣他薪水吃上官司

2019-09-12 09:06

看護毆打中風病患 爬出病房還不放過持續逼近

2019-09-11 19:17

萬里火燒船何姓船長不治 外籍輪機長送加護病房

2019-09-12 13:19

超商蕃薯能帶皮吃嗎？ 店員曝「看店員良心」

2019-09-12 16:59

影／抄兵工廠爆槍戰 警匪駁火逾50槍一警受傷

2019-09-12 16:21

等死的煎熬 最怕腳鐐聲…家人是死囚最大支柱

2019-09-12 00:13

兒子冷血鋸女友分屍 母親自責痛哭「我沒有教好」

2019-09-12 17:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top