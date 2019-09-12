永靖鄉代會選舉涉賄5人被判刑 目前1人停權

2019-09-12 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



永靖鄉鄉民代表會主席林大福、副主席邱平舜去年為求正副主席選舉獲得連任，各出資225萬元及75萬元行賄鄉代，彰化地院審理依違反公職人員選舉罷免法交付賄賂罪將林大福判處有期徒刑2年，邱平舜有期徒刑1年，兩人都緩刑4年，褫奪公權4年，並在判決確定後須向公庫支付60萬元與40萬元，可上訴。

這件賄選案涉案被告還有收受賄款的鄉民代表余秉峰、邱世明與邱柏彰，以及白手套前鄉長黃建彰、前代表詹日新（現任代表詹文惠之父），另有涉案幫忙轉交買票賄款的地方人士趙姓與黃姓男子都被起訴，余秉峰、邱世明、邱柏彰都被依收受賄賂罪處有期徒刑1年7月，褫奪公權3年，余秉峰與邱世明都緩刑4年。

黃建彰被依交付賄賂罪處有期徒刑1年2月，褫奪公權4年，趙男與林男分別處有期徒刑1年7月、1年8月，緩刑4年，褫奪公權3年，詹日新則判無罪。

彰化地院一審判決，認為大部分被告過去未曾有犯罪紀錄，犯後坦承犯行，予以緩刑。民政處指出，本屆永靖鄉民代表會共11位代表，一審判決有5名鄉代分別受1年至2年不等的有期徒刑宣告，僅邱柏彰未受緩刑宣告，自判決日起停止代表職權，其餘鄉代則在判決褫奪公權確定前都仍有代表職權，目前停權1人並不屬出缺人數，依法開會人數仍達半數，召開臨時會及定期會並不影響運作。