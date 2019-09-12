撞死網球國手謝政鵬女友 公車司機遭判6月徒刑不得緩刑

2019-09-12 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



網球國手謝政鵬女友張恒綿，今年2月在文化大學校門，慘遭公車右轉撞擊，命喪輪下。肇事的司機呂學豪已是二度犯過失致死罪行，今下午士林地方法院宣判，呂駕駛車輛行經行人穿越道，未讓行人優先通行，犯過失致死罪，判處有期徒刑6月。

今年2月19日下午4點時許，62歲呂司機駕駛大都會紅5公車，從文化大學外的愛富二街，由西往東方向要右轉格致路下山，經過路口時，疏未注意貿然右轉，撞上行人穿越道上的張女。張女慘遭捲進車底，當場失去呼吸心跳，經救護人員救出，腳部有開放性創傷口，送醫搶救不治身亡，死因為交通事故致重度多重鈍創身亡。

呂供稱，案發時先禮讓左側格致路上的車輛，才會右轉，但沒有看到右側有人，直到車上學生尖叫，大喊「撞到人」，立即停車並下車查看。

張女就讀文化大學運動與健康促進學系，外型亮麗，男友是網球名將謝淑薇的胞弟謝政鵬，兩人經常在社群軟體曬恩愛，留下多次出遊照。

案發當時，人在法國出征ATP250馬賽網賽（Open 13 Provence）的謝政鵬，得知消息難掩傷痛，在社群媒體上哀悼，「老天爺接二連三的從我身邊奪走我重要的人⋯這玩笑會不會太大」。

法官審酌，呂未遵守交通規則肇事，致正值20歲青春年華的被害人家屬痛失至親，造成無可回復損害，考量呂犯後坦承犯行，目前無業，大都會客運出面與告訴人達成和解，依照過失致死罪判處有期徒刑6月。

判決指出，刑法第276 條過失致人於死罪，法定刑為5 年以下有期徒刑或拘役，或50萬元以下罰金，依道路交通管理處罰條例第86條第1 項規定加重其刑時，就不是最重本刑5年以下有期徒刑之罪，不符易科罰金標準。