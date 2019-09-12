精神鑑定行為能力降低 他斬母頭拋下樓獲判無期徒刑

2019-09-12 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園梁姓男子去年10月18日吸毒後疑精神不穩，持刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓，經桃園療養院精神鑑定報告，認為梁行為時有受精神影響，行為能力顯著降低，加上梁2個姊姊均求情稱「希望不要判死」，桃園地院今依家暴殺人判處梁無期徒刑，褫奪公權終身，依職權上訴。

依據桃園療養院精神鑑定結果，足認梁在行為時因安非他命中毒，及安非它命精神病而有精神障礙，並依據現場勘驗錄影畫面、證人及鄰居和員警證詞，經參考精神鑑定意見，認為梁在行為時有受精神障礙影養，導致其辨識其行為違法及依其辨識而行為之能力，均顯著降低，依刑法19條減輕其刑。

法院審酌，梁不知對母親感恩，反而以極其凶殘方式砍殺生母，手段殘酷，惡性重大，考量梁國中時就有多偏差行為，經常翹課打架，成年後因詐欺、恐嚇入獄，品行欠佳、學歷不高，多從體力工作持續不佳，家庭支持系統薄弱。

另精神鑑定期間，梁曾對本案曾說「覺得荒唐、有點白癡，讓別人發現這件事要坐牢浪費青春」，顯示對殺母行為無悔意，並參考梁2個姊姊均表示「希望不要判死刑」的意見，認為縱使量處有期徒刑之最高上限，猶嫌過輕而不適當。