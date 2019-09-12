砍斷媽媽頭拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

2019-09-12 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園梁姓男子去年10月18日吸毒後疑精神不穩，持刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓，駭人舉動驚動社會，審理期間梁全程淡定回應，作案動機一律稱不知情，上月23日辯結時檢察官痛斥梁「一滴眼淚都沒掉」，梁才打破沈默說「對不起家人」；桃園地院今依家暴殺人罪等判處梁無期徒刑，依職權上訴。

檢方起訴指出，梁男（33歲）以菜刀、開山刀連砍母親37刀，還斬首將頭顱丟下12樓，警消破門後屋內找到梁母軀體，左、右手掌幾乎被砍斷，但對於行凶動機則一概說忘記了、不清楚，僅坦承事前有吸毒，認為他手段凶殘、令人髮指，今年2月15日偵結依家暴殺人罪嫌起訴，求處死刑。

經桃園療養院精神鑑定結果，認為梁當時辨識行為能力下降，但未達不能的程度；公訴檢察官以梁不符合刑法19條減刑條件，更痛批他在偵、審過程「沒掉過一滴眼淚」，就連提示母親血淋淋照片時也沒有道歉、毫無懺悔之意，全程冷靜應答，好像自己是旁觀者冷眼看待這一切。