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砍斷母親頭顱拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

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砍斷媽媽頭拋下12樓 恐怖逆子遭判無期徒刑

2019-09-12 16:07聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園梁姓男子去年10月18日吸毒後疑精神不穩，持刀砍斷卓姓母親頭顱後拋下12樓，駭人舉動驚動社會，審理期間梁全程淡定回應，作案動機一律稱不知情，上月23日辯結時檢察官痛斥梁「一滴眼淚都沒掉」，梁才打破沈默說「對不起家人」；桃園地院今依家暴殺人罪等判處梁無期徒刑，依職權上訴。

檢方起訴指出，梁男（33歲）以菜刀、開山刀連砍母親37刀，還斬首將頭顱丟下12樓，警消破門後屋內找到梁母軀體，左、右手掌幾乎被砍斷，但對於行凶動機則一概說忘記了、不清楚，僅坦承事前有吸毒，認為他手段凶殘、令人髮指，今年2月15日偵結依家暴殺人罪嫌起訴，求處死刑。

經桃園療養院精神鑑定結果，認為梁當時辨識行為能力下降，但未達不能的程度；公訴檢察官以梁不符合刑法19條減刑條件，更痛批他在偵、審過程「沒掉過一滴眼淚」，就連提示母親血淋淋照片時也沒有道歉、毫無懺悔之意，全程冷靜應答，好像自己是旁觀者冷眼看待這一切。

上月23日法院辯論終結，梁在表示意見終於懺悔，神情淡定說「非常對不起他的家人，自己沒流淚不是不後悔，而是不知該說什麼，自己確實做錯事。」梁的姊姊則說，母親、弟弟都是她至親，弟弟犯下滔天大錯，請求法院念在他受毒品影響，不要判死刑，否則是對家人二度傷害。

梁男砍斷母親頭顱還拋下12樓，法院今依家暴殺人等罪判他無期徒刑。記者曾健祐／攝影
梁男砍斷母親頭顱還拋下12樓，法院今依家暴殺人等罪判他無期徒刑。記者曾健祐／攝影
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梁男砍斷母親頭顱還拋下12樓，法院今依家暴殺人等罪判他無期徒刑。圖／聯合報系資料...
梁男砍斷母親頭顱還拋下12樓，法院今依家暴殺人等罪判他無期徒刑。圖／聯合報系資料照
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吸毒殺人家暴
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