魏應充逃漏稅二審判2年要坐牢 最高法院今撤銷發回更審

2019-09-12 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



頂新製油前負責人魏應充被控涉嫌逃漏稅案，一審依違反稅捐稽徵法及商業會計法判決應執行有期徒刑3年、得易科罰金；二審認為逃漏稅額達2億多元不宜輕縱，改判2年徒刑須坐牢。最高法院今天撤銷原判決，發回台中高分院更審。

最高法院指出，魏應充等2人辯稱相關年度已申報銷售收入項目合計100億餘元，而頂新公司年度銷貨日計表的總銷售淨收入為105億餘元，漏報銷售額為5億餘元，和原審認定的7億餘元，相差2億餘元，經比對卷證資料後並非全部不可採信。

此外原審判決對於相關疑點，沒有依卷證資料調查釐清，或是傳喚專家證人予以釐清，就以頂新公司有銷貨系統以外的其他營業項目等空泛理由，認定魏應充等人辯詞不足採信，有調查未盡、判決理由不備的違法。另原審判決對於魏應充等人違反商業會計法部分，於適用法條上存有矛盾之違誤。

魏應充一審被認定逃漏稅6000多萬元，依違反稅捐稽徵法37罪處4月至2月不等，商會法7罪處6月至3月不等，合併應執行3年，得易科罰金。魏及檢方都上訴。