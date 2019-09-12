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人力仲介夫妻誆騙越南外匯賺很大 2年吸金1億7千萬

2019-09-12 15:18聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

曾在台北市內湖區經營人力資源顧問公司的林姓夫妻，涉嫌用移工仲介公司為由，匡稱越南美金外匯，具高額報酬率，招攬12名親朋好友投資，再「挖東牆補西牆」，直到週轉不靈遭踢爆。士林地檢署偵結，認定夫妻兩違反銀行法，2年違法吸金高達1億7290萬多元，依法提起公訴。

起訴指出，林姓男子和妻子鄭姓女子，從2016年4月至2018年5月間，佯稱仲介公司媒介越南籍移工來台工作，知悉越南外匯市場和換匯管道，宣稱投資美金1萬元，每期均分配匯差報酬，年投資報酬率從47.37至772%，開出眾多本票擔保，保證期滿能領回本金。

鄭女供稱，給親朋好友1.5元匯差，「有錢大家一起賺，沒有惡意欺騙」，2017年9月起週轉不靈，招攬進入的資金遭「阿國、阿峰」男子詐欺。林男同樣否認犯行，他辯稱，投資案全是太太處理，自己只負責在投資協議書上簽名。

林和告訴人的Line訊息顯示，林稱「這兩年做美金匯差生意、小賺一間房子」，投資者懷疑是否有高報酬率時，林男用人力仲介公司為由，佯稱移工要匯回越南的錢，和越南台商匯回台灣的錢對沖，是地下匯款非洗錢，「哈哈好康報你知」。

檢察官認為，鄭女如果實際換匯賺差價，不會出現「挖東牆補西牆」的情況，且和假扮調查員的阿國阿峰持續換匯1年多，卻不知真實身分，明顯是幽靈抗辯。林男則介紹同學給鄭作為投資客，確實動用人脈，且夫妻共同到場簽約，再經查訊息對話，林了解投資細節，明顯是招攬投資客。

檢方調查，林、鄭用每期（1月、1週、2周）年報酬率47.37至772％，邀約投資客投資越南外匯市場，經12名投資客指證歷歷，並有匯款紀錄、投資協議書、支票影本等證物為證。

檢方認定，林、鄭反覆非法辦理國內外匯兌業務，不法吸金高達1億7290萬7693元，全案依照違反銀行法第125條提起公訴。

士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
士林地檢署偵查大樓。圖／本報資料照片
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越南外匯移工
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