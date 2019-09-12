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高中同學「出錢出力」組詐騙集團 騙大陸人上千萬元

2019-09-12 15:11聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣警方今天宣布破獲藏身竹南鎮重劃區內4樓透天厝，涉嫌詐騙大陸人的機房，昨天逮捕6人，扣案60多萬元，初步查出作案時間2年，打出上萬通詐騙電話，不法所得上千萬元，全案依詐欺、毒品危害防制條例等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警局刑警大隊、竹南警察分局上個月循線掌握，陳姓男子（33歲）、吳姓男子（33歲）是高中同學，陳男出錢，吳男負責管理、訓練話務人員，利用地緣關係，在竹南鎮重劃區內新建住宅社區租用透天厝，作為詐騙機房 。

案經苗栗縣警局長翁群能指示成立專案小組，報請苗栗地檢署檢察官劉偉誠指揮偵辦，辦案人員偵察發現社區大門設有門禁，承租透天厝外另裝設動態感應設備，且吳男低調，出入、送便當均以舊機車、平價轎車代步，新建社區僅有2、3戶實際居住，以躲避治安單位查緝。

辦案人員偽裝身分進入社區，爬到4樓頂水塔，冒著大熱天觀察2個多星期，昨天中午12點左右時機成熟，持搜索票由具有霹靂訓練資格的刑警大隊小隊長魏正銀率隊，從頂樓攀降而下，迅速攻堅進入屋，控制作業中4名一、二線話務人員，吳姓男子20分鐘後回到機房被逮。

機房現場查扣各式電話路由器、通訊平板、手機、詐騙教戰手冊等詐騙工具，及3.33公克海洛因、0.69公克安非他命，另組人馬在陳男住處搜索，扣案60多萬元現金。

警方指出，詐騙集團持有大陸河南省10餘萬筆個資，話術以信用卡欠費，如不匯款就會遭受上海市公安拘提，初步估計不法所得上千萬元，警方呼籲民眾如有接獲任何機關、銀行、團體通知欠款、欠稅通知，應該冷靜面對、小心查證，並透過「165專線」查證，切勿因心急而失去判斷能力，造成財物的損失。

苗栗縣警方破獲詐騙機房，查扣電話路由器、通訊平板、手機、詐騙教戰手冊等詐騙工具。...
苗栗縣警方破獲詐騙機房，查扣電話路由器、通訊平板、手機、詐騙教戰手冊等詐騙工具。圖／苗栗縣警局提供
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苗栗縣警方破獲詐騙機房逮捕6人，依詐欺、毒品危害防制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦...
苗栗縣警方破獲詐騙機房逮捕6人，依詐欺、毒品危害防制條例罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。記者范榮達／攝影
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詐騙集團苗栗縣重劃區
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