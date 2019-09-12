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詐騙專挑偏鄉下手？連3詐幸好都被她們擋下來

2019-09-12 13:40聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市佳里區在9月初連續發生3起疑似詐騙案，幸好都被金融機構行員警覺擋下來，佳里警分局長斯儀仙前往頒發感謝狀，除感謝銀行人員機警與義行外，呼籲民眾提高警覺，詐騙集團詐術千變萬化，手法持續翻新，且詐騙對象不分本國或外籍。

警方指出，本月4日，玉山商業銀行佳里分行發現疑有民眾表示接獲網路訊息欲投資（海外基金、期貨），準備匯款新台幣6萬元至香港之指定帳戶，經該行李姓專員與吳姓襄理察覺有異，立即通報佳里所員警呂孟慶中、林正義到場，阻斷該民匯款念頭。

9日佳里警分局佳里派出所再次接獲該行通報，有1名外配疑似被「假冒親友借款」名義詐騙，欲匯款美金950元至指定境外帳戶，佳里所警員林俊、呂伯彦迅速到場及行員一番勸說後，該名外配才打消匯款念頭，成功攔阻詐騙款項美金950元。

另5日中國信託商業銀行佳里分行，發現有客戶洽詢，經由網友介紹欲將銀行帳戶提款卡及密碼提供他人並賺取佣金，經該行李姓專員察覺有異即時通報，佳里所警員呂伯彦、凃瑩隆前往了解，認定是詐騙集團欲詐騙帳戶提款卡充當人頭帳戶使用，成功攔阻被害人被騙成為詐騙集團之共犯。

佳里警分局指出，詐騙集團經常利用網路平臺或通訊軟體（含手機APP），假借投資或以小搏大換取金錢方式，吸引被害人投入資金；或以各種手段取得個資，再假冒親友借錢詐騙金錢。警方將與最直接面對被害民眾之金融機構、超商、里（鄰）長宣導對各類詐騙態樣及防範之道，共同站在防詐的第一陣線，擔任民眾財產安全的守門員，發揮警民攜手合作的力量，全面攔阻防制詐騙。

台南佳里警分局長斯儀仙（右三）到金融機構贈送感謝狀。記者吳淑玲／翻攝
台南佳里警分局長斯儀仙（右三）到金融機構贈送感謝狀。記者吳淑玲／翻攝
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台南佳里警分局長斯儀仙（右三）到金融機構贈送感謝狀。記者吳淑玲／翻攝
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詐騙集團行李外配
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