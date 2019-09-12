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北斗星號公海賣油21次撈17億 一次賣給北韓露餡被起訴

2019-09-12 12:21聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

外籍油輪「北斗星號」涉嫌在公海賣柴油給北韓禁運船隻，遭聯合國發現，油輪在去年11月間滯留台中港接受調查。檢調發現，從事販售石油業務的邱姓負責人、林姓女會計、蔡姓船東、人頭公司的徐姓男子、押貨的大陸籍黃姓男子等5人，涉嫌在去年1月間將油輪當作「海上加油站」，21次在公海販售柴油給不明船舶，販售金額達17億元，其中一次遭聯合國拍到販售給北韓船隻，全案今偵結，將涉案邱等5人依偽造文書、違反商業會計法等二罪起訴，

起訴書指出，邱姓、蔡姓、徐姓男子等三人在去年1月間認為經營「海上加油站」有利可圖，因此以邱經營倉儲、石化公司提供進口油料後，由蔡提供外籍的油輪「北斗星號」在高雄港補給、台中港裝貨補柴油後，航行往東海等公海領域，在海上漂浮4至10日待命，等待綽號為「謝加慶」的大陸人士引介不明船隻，在公海加油，藉以牟利，貨款再匯入徐設立的公司，偽造虛偽交易。

檢方調查，邱等人的海上加油站的經營方式，加油對象無非就是走私船、聯合國禁運船，或靠港加油可能無法通過船舶檢驗的問題船隻，為低調經營，並掩護違法買方維持交易藉以取利，極需掩人耳目，營造柴油已賣給外國公司，駛向國外停泊港口的交易假象。

檢方表示，邱等人明知北斗星號實際上只在東海公海待命加油，為應付主管機關的相關出口貨物規定，所以偽造不實的出口報單、通關、檢查文件，向台中港自由貿易港區的海關申報，所裝貨購買的柴油是出口到徐姓男子所設立的公司，並准予航行到香港或是日本石垣島港等地。

檢方查出，邱等人從去年1月至11月被查獲，先後21次提供業務上掌管，與出口報單不實事項相應的航程清單給台中關，並在公海販售柴油給不明船隻，營收金額達17億元，全案今偵結，依違反商業會計法、偽造文書罪，將邱等5人起訴，而邱、林女二人試圖遮掩犯行，犯後態度不佳，建請院方從重量刑。

外籍油輪「北斗星號」涉嫌在公海販售柴油給北韓船隻，遭聯合國發現，台中地檢署今偵結...
外籍油輪「北斗星號」涉嫌在公海販售柴油給北韓船隻，遭聯合國發現，台中地檢署今偵結，將邱姓男子等涉案5人依違反商業會計法等罪起訴。圖／台中地檢署提供
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加油站聯合國北韓
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