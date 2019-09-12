飆罵鄰居又扯褲露鳥 莽撞男辯：證明下體健康、沒爛

2019-09-12 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市鍾姓男子疑不滿鄰居將車輛駛入自家門前道路，衝上前狂飆粗口，隨後還直接掀起上衣、扯下外褲、內褲，放肆捧起下體「露鳥」，遭鄰居報警處理。鍾男事後狡辯，是因鄰居祖母用客語辱罵他「爛懶叫」，才會脫褲證明「下體健康、沒爛掉」，橋頭地方法院仍依公然侮辱、公然猥褻2罪，判他應執行拘役60日，得易科罰金6萬元。

鍾男去年5月21日上午，眼見鄰居將車輛駛入自家門前道路，先用客語狂罵粗魯穢語，情緒激動之下，脫褲裸露下體。鄰居目睹不堪畫面，又不滿遭辱罵，決定報警處理。

警方調閱現場監視器畫面，證實鍾男先與鄰居起口角，鄰居祖母聞聲走出屋外關心，也與鍾起爭執。鍾男於是先微蹲低，隨即撩起上衣露肚，並脫脫褲袒露下半身，雙手捧生殖器面對鄰居，公然侮辱、公然猥褻罪證明確。

鍾男到案坦承與鄰居祖孫起衝突後，確實當場褪去褲子露鳥，卻矢口否認犯公然侮辱、公然猥褻。他辯稱，當初因鄰居祖母辱罵他「爛懶叫」、「爛男人」、「爛光光」，一氣之下才會脫褲子證明生殖器健康、沒有爛掉，絕無意圖公然猥褻。

業經橋頭地方法院審理，認為鍾男既無飲酒，精神狀態也無異狀，縱然被罵「爛懶叫」、「爛男人」、「爛光光」，也應該知道這僅是情緒性謾罵氣話，並非真的在指他下體爛掉。即便鍾男氣憤，法官認為他都應深知，在公共場所公然裸露下體，會引起他人之厭惡及羞恥感，妨害社會善良風俗，不能恣意妄為。